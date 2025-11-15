Nieuwe wet moet een levensgevaarijk probleem van EV’s oplossen

Nieuws

Vroeger was het voorbehouden aan supercars, maar tegenwoordig sprinten ook elektrische gezinsauto’s binnen een paar seconden naar 100 km/h. Compleet onnodig en levensgevaarlijk, vinden ze in China.



Volgens een bericht van carnewschina.com wil China met een nieuw wetsvoorstel een rem zetten op de razendsnelle acceleratie van elektrische auto’s. In de standaardinstelling mogen auto’s straks niet sneller dan in vijf seconden van 0 naar 100 km/h optrekken.

Rem op sprintvermogen

Het voorstel komt van het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid, dat nieuwe nationale veiligheidsnormen heeft opgesteld. Daarin staat dat elke personenauto standaard een modus moet hebben waarin de sprint van 0 naar 100 km/u minstens vijf seconden duurt. Veel elektrische auto’s trekken zó fel op dat bestuurders zich kunnen verkijken op de snelheid. Dat kan gevaarlijk zijn.

Slimme veiligheidsmaatregelen

Specifiek voor elektrische en plug-in hybride auto’s bevat het wetsvoorstel extra veiligheidsregels. Zo moeten ze een systeem krijgen dat voorkomt dat een bestuurder per ongeluk het verkeerde pedaal intrapt en vol gas geeft in plaats van te remmen. Ook moeten de auto’s automatisch de stroomtoevoer kunnen onderbreken als ze plotseling te hard versnellen of als de airbags afgaan.

Batterijen onder toezicht

Batterijveiligheid is een ander speerpunt. Auto’s moeten de conditie van hun accupakket continu bewaken, afwijkingen registreren en de bestuurder waarschuwen met zicht- en geluidssignalen bij oververhitting of andere risico’s. Daarnaast moeten accu’s voorzien zijn van drukafvoersystemen die voorkomen dat de batterij ontploft of de inzittenden in gevaar brengt.

Geen filmpjes tijdens het rijden

De ontwerpregels gaan verder dan alleen aandrijving en batterij. Ook aan de rijhulpsystemen worden eisen gesteld. De auto controleert of de bestuurder goed genoeg kan rijden om zulke systemen te gebruiken. Denk aan situaties waarin iemand blind vertrouwt op autopilot-achtige functies en niet ingrijpt als dat wel moet.

Die controle kan via biometrische herkenning – bijvoorbeeld gezichtsherkenning – of door in te loggen met een persoonlijk account. Pas daarna kunnen de systemen volledig worden gebruikt.

Verder mag er geen video of spelletje op het dashboard verschijnen zodra de auto harder dan 10 km/u rijdt. Ook moeten deuren altijd handmatig te openen zijn, zelfs bij elektronische vergrendeling of een accubrand.

Geen verbod

Voor de duidelijkheid: China wil sprinttijden onder de vijf seconden niet volledig verbieden. De limiet geldt alleen voor de standaardinstelling; wie wil, kan de snellere modus handmatig activeren.