Dit ooit zo trotse volk zwicht massaal voor een goedkope Chinese SUV

Ooit reden Britten trots rond in hun in eigen land gebouwde Mini, Austin of Triumph. Maar van die trots is niets meer over. Het nieuwe motto lijkt ‘Geen Jaguar, maar Jaecoo.’

Vooruit, we overdrijven een beetje. Want Britten zijn van oudsher ook verknocht aan Ford en dat is nog altijd zo. In oktober was de Ford Puma de bestverkochte auto van het Verenigd Koninkrijk.

Maar op de zesde plek zien we een model van een merk waarvan jij misschien nog nooit hebt gehoord. Het is de Jaecoo 7, dat met iets meer dan 2600 registraties in één maand gevestigde merken het nakijken gaf. Sterker nog: tot nu toe heeft Jaecoo in het Verenigd Koninkrijk meer auto’s verkocht dan Citroën en Lexus. Landgenoot BYD registreerde zelfs meer nieuwe voertuigen dan Dacia, Cupra en (nu wordt het pijnlijk) Mini. Op autogebied heeft de Britse vaderlandsliefde plaatsgemaakt voor een schaamteloze jacht op Chinese koopjes.

Nederlanders moeten juist niets van Jaecoo hebben

Jaecoo (spreek uit als 'Jeekoe') is een submerk van het Chinese Chery. De 7 is het eerste model van Jaecoo in Europa. De SUV is precies 4,5 meter lang en heeft een plug-in hybride aandrijflijn. Een 1,5-liter viercilinder turbomotor en een elektromotor zijn samen goed voor 350 pk en 525 Nm koppel.

In Engeland kost de Jaecoo 7 omgerekend 34.000 euro. Ook in Nederland is de Chinese SUV (relatief) een koopje, met zijn prijs van 37.900 euro. Maar hoewel Nederlanders bekendstaan als krenten, heeft de Jaecoo 7 bij ons niets in de melk te brokkelen. In oktober kozen maar 81 mensen voor deze Chinees. Ook op andere gebieden kiest de Nederlander anders dan de Engelsman. Het Engelse Mini (5036 registraties) verkoopt in Nederland over heel 2025 veel beter dan het Chinese BYD (3024 registraties) …

Renault 5 bestverkochte EV

Bij de elektrische auto’s is de liefde voor Europa nog wel aanwezig. De Renault 5 staat op 1 in het Verenigd Koninkrijk en verslaat daarmee de Tesla Model Y. Elektrische Renault-modellen maakten vorige maand bijna de helft (49 procent) van Renaults verkopen in het VK uit. In totaal was 25 procent van de op kenteken gezette modellen een EV. Kijken we naar heel 2025, dan is het aandeel van elektrische auto’s in de totale verkopen 22,4 procent.

In het Verenigd Koninkrijk speelt dezelfde discussie als in Nederland: zonder subsidie of andere financiële prikkels is het heel moeilijk om particuliere kopers enthousiast te maken voor een elektrische auto. In 2026 wil de Britse overheid dat EV’s een marktaandeel halen van 33 procent. Deskundigen zeggen dat dit onrealistisch is: er zijn te weinig laadplekken voor mensen zonder eigen oprit en de prijs van stroom is te hoog. Maar dat de Britten dan maar een Jaecoo kopen in plaats van een Mini Countryman, is toch quite a shock.