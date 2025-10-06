Skoda RS: dit krijg je als nette auto's ontsporen

Nieuws

Met de Elroq RS laat Skoda zien dat het niet discrimineert: ook elektrische auto's krijgen dit sportieve label. De laatste twee letters staan voor Rally Sport en maken al heel lang deel uit van Skoda's geschiedenis. We lichten enkele RS-hoogtepunten uit.

De Skoda 130 RS is een van de eerste modellen met Rally Sport achter zijn naam. In 1975 komt hij voor het eerst in actie. Maar zijn geschiedenis begint zes jaar eerder, met de Skoda 100/110 L waarop de raceauto is gebaseerd.

De 130 RS heeft een lichtgewicht frame met aluminium carrosseriedelen (dak- en deurpanelen) en onderdelen van met glasvezel versterkte kunststof (spatschermen en motorkap). Hij wordt aangedreven door een achterin geplaatste viercilinder benzinemotor.

Het vermogen van de 130 RS begint bij 112,5 pk bij 7250 tpm en wordt geleidelijk opgekrikt tot 142 pk bij 8500 tpm.

Zijn grootste pluspunt is het dynamische rijgedrag. Dat dankt hij onder meer aan zijn lage gewicht: de 130 RS weegt slechts 720 kilo.



Tijdens zijn carrière behaalt de 130 RS fenomenale successen op nationaal en internationaal niveau. Hij verslaat regelmatig rivalen die krachtiger zijn en krijgt de respectabele bijnaam ‘Porsche van het Oosten’.

In het jaar 2000 introduceert Skoda de eerste generatie Octavia RS. Met een vermogen van 180 pk en een topsnelheid van 235 km/h is het de sterkste en snelste Octavia van dat moment

Ook fans van de dieselmotor komen aan hun trekken; de tweede generatie Octavia RS uit 2006 is er ook als 170 pk sterke TDI. De benzineversie smijt 200 pk op het asfalt.

In totaal zijn er nu vier generaties Skoda Octavia RS. De huidige levert 265 pk, maar is in Nederland niet te koop.

De Kodiaq RS was in 2018 de eerste high-performance SUV van Skoda. De nieuwe 2.0 BiTDI dieselmotor is goed voor 239 pk en een koppel van 500 Nm.

Autocoureur Sabine Schmitz zette met een camouflagemodel op de Nordschleife de snelste tijd neer voor een 7-persoons SUV.

De Fabia RS Rally2 die Skoda in 2022 presenteert, is gebaseerd op de nieuwe Fabia die een jaar eerder op de markt kwam.

De Fabia RS Rally2 werd aangedreven door een 1,6-liter turbo-benzinemotor die is gekoppeld aan een sequentiële vijfversnellingsbak. Hij had vierwielaandrijving met mechanische sperdifferentiëlen op beide assen.

De benzinemotor van de Fabia RS Rally2 leverde tegen de 300 pk.



De eerste Fabia RS werd in 2003 onthuld. Onder de motorkap geen benzinemotor, maar een TDI met 130 pk en een maximumkoppel van 310 Nm. Opmerkelijk voor een hot hatch in die tijd.

De turbodieselmotor biedt een heleboel rijplezier voor een klein beetje brandstof (5,6 l/100 km). De Fabia RS gaat van 0 naar 100 km/h in 9,6 seconden en heeft een topsnelheid van 204 km/h.

RS gaat met zijn tijd mee, de Enyaq RS Race uit 2024 van Skoda Motorsport verbruikt geen druppel benzine. De twee elektromotoren leveren een piekvermogen van 340 pk. Van 0 naar 100 km/h? In minder dan 5 seconden.



Het gezinsvriendelijke interieur is eruit gehaald en moest plaatsmaken voor kuipstoelen met racegordels en een veiligheidskooi.

De Enyaq RS die je bij de Skoda-dealer kunt kopen, heeft ook 340 pk en wél een achterbank. De batterij van 84 kWh zorgt voor een actieradius van 562 km.

