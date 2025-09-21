Dit premium merk verkocht in 2025 meer dan de helft elektrische auto’s

Nieuws

Het lijkt misschien alsof Tesla het enige merk is dat serieuze aantallen verkoopt op de elektrische markt, maar de achtervolging is door een aantal merken goed ingezet. Dit luxe merk verraste ons zelfs met de verkoopaantallen van zijn EV’s.

Audi verkoopt meer dan de helft elektrisch

Het Duitse merk Audi verkocht van januari tot en met augustus 9559 nieuwe auto’s in Nederland. Waarvan rijdt ruim de helft op stroom (4993). Om exact te zijn is dat 52,2 procent.

Deze Audi-modellen verkopen het best

Met de name de elektrische Audi Q4 verkoopt goed. Met 2220 exemplaren is de Q4 E-tron zelfs de best verkopende Audi van dit moment.

Ook de Q6 E-tron verkoopt lekker: 1661 stuks. De nieuwe A6 E-tron gaat goed van start met meer dan 1000 verkochte exemplaren. Van de E-tron GT sportwagen verkochten de dealers nog 37 stuks.

Best verkochte elektrische merken

Audi doet het goed, maar als premium merk komt het bij lange na niet in de Nederlandse top drie van best verkochte elektrische merken. Kia staat daar met 13.539 stuks bovenaan, gevolgd door Tesla (8103) en Skoda (6038).

Het totale aandeel van volledig elektrisch auto’s in de Nederlandse autoverkopen bedraagt inmiddels ruim een derde.