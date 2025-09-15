Dit is het idee achter het automerk DS (en deze meesterzet komt in 2027)

Alles

Het merk DS kan wel een succesje gebruiken. Hoe begon het ook alweer en wat is het idee achter DS? We duiken in de geschiedenis én de toekomst van DS Automobiles.

De naam ‘DS’ is een woordspeling: uitgesproken op z’n Frans klinkt het als déesse, oftewel ‘godin’. En dat is uiteraard een verwijzing naar de klassieke Citroën DS.

De marketeers van DS vertellen je liever dat de afkorting staat voor Different Spirit or Distinctive Series.

In Europa is de Citroën DS een icoon, maar in de VS werd-ie als te raar beschouwd: gekke styling, onconventionele techniek en vooral géén V8. 

Tip
Ontvang tot 44% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tot 44% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Meer info
Alles

In 2009 werd DS een opzichzelfstaand submerk, de Citroën DS3 was het eerste model.

Eigenaar PSA Peugeot-Citroën had geen premiummerk waarmee het de Duitse Drie moeilijk kon maken. Dat moest DS worden.

Het logo is ontworpen door de Koreaan Jin Joo, die nu bij Jaguar-Land Rover werkt. "Ik tekende de D door een chevron op te vullen, en vervolgens spiegelde ik de chevrons om zo de S te creëren."

Voor de marketing liet Citroën zich inspireren door merken als Nespresso: een luxueuze presentatie van een product dat oorspronkelijk uit het massasegment komt.

Sinds 2014 staat DS officieel los van Citroën. In eerste instantie werden alleen de DS-modellen van Citroën (DS3, DS4, DS5) onder het nieuwe merk ondergebracht.

Lees ook Waarom DS No8 Met deze elektrische auto durft DS schaamteloos uit de band te springen
Dit is het idee achter het automerk DS (en deze meesterzet komt in 2027)

Pas in 2017 kwam het eerste nieuwe model op de markt, de DS 7 Crossback (inmiddels DS 7).

DS is in China sinds 2022 niet meer te koop wegens tegenvallende verkoopcijfers.

Ook Europa loopt nog niet zo warm voor het merk; sinds de DS 7 werd geïntroduceerd, wist het merk maar één jaar (2019) meer dan 50.000 auto's te verkopen.

Ter vergelijking: toen de DS-modellen nog bij Citroën waren ondergebracht, werden meer dan 100.000 auto's verkocht.

In de formule E heeft DS wel wat successen geboekt; het behaalde 2 kampioenschappen - in 2019 en 2020.

Nog meer weetjes over DS en alle andere merken lees je in onze gratis nieuwsbrief.

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Alles

Om het tienjarig bestaan van het merk te vieren, presenteerde DS in 2024 het studiemodel DS SM Tribute – een moderne herinterpretatie van de Citroën SM.

De DS no8 is niet de eerste DS die knipoogt naar Chanel No5. In 2012 werd de DS Numéro 9 concept car al gepresenteerd. Hij had een hydropneumatisch veersysteem.

Alles
Alles

Op dit moment biedt DS vier modellen aan: de DS 3 (voorheen DS 3 Crossback), DS no4, DS7 en de DS no8.

Ontwerper Thierry Métroz vertelde ons op het Brusselse Salon (januari 2025) dat in 2027 een elektrisch retromodel op de markt komt op basis van de Citroën DS. Lees hieronder zijn verhaal.

Lees ook DS gaat zichzelf redden met elektrische meesterzet DS gaat zichzelf in 2027 redden met elektrische meesterzet
Tip
Ontvang tot 44% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tot 44% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Meer info
Alles
Alles
Alles
Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Opzij met je SUV!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact