Het merk DS kan wel een succesje gebruiken. Hoe begon het ook alweer en wat is het idee achter DS? We duiken in de geschiedenis én de toekomst van DS Automobiles.

De naam ‘DS’ is een woordspeling: uitgesproken op z’n Frans klinkt het als déesse, oftewel ‘godin’. En dat is uiteraard een verwijzing naar de klassieke Citroën DS.

De marketeers van DS vertellen je liever dat de afkorting staat voor Different Spirit or Distinctive Series.

In Europa is de Citroën DS een icoon, maar in de VS werd-ie als te raar beschouwd: gekke styling, onconventionele techniek en vooral géén V8.

In 2009 werd DS een opzichzelfstaand submerk, de Citroën DS3 was het eerste model.

Eigenaar PSA Peugeot-Citroën had geen premiummerk waarmee het de Duitse Drie moeilijk kon maken. Dat moest DS worden.

Het logo is ontworpen door de Koreaan Jin Joo, die nu bij Jaguar-Land Rover werkt. "Ik tekende de D door een chevron op te vullen, en vervolgens spiegelde ik de chevrons om zo de S te creëren."

Voor de marketing liet Citroën zich inspireren door merken als Nespresso: een luxueuze presentatie van een product dat oorspronkelijk uit het massasegment komt.

Sinds 2014 staat DS officieel los van Citroën. In eerste instantie werden alleen de DS-modellen van Citroën (DS3, DS4, DS5) onder het nieuwe merk ondergebracht.

Pas in 2017 kwam het eerste nieuwe model op de markt, de DS 7 Crossback (inmiddels DS 7).

DS is in China sinds 2022 niet meer te koop wegens tegenvallende verkoopcijfers.

Ook Europa loopt nog niet zo warm voor het merk; sinds de DS 7 werd geïntroduceerd, wist het merk maar één jaar (2019) meer dan 50.000 auto's te verkopen.

Ter vergelijking: toen de DS-modellen nog bij Citroën waren ondergebracht, werden meer dan 100.000 auto's verkocht.

In de formule E heeft DS wel wat successen geboekt; het behaalde 2 kampioenschappen - in 2019 en 2020.



Om het tienjarig bestaan van het merk te vieren, presenteerde DS in 2024 het studiemodel DS SM Tribute – een moderne herinterpretatie van de Citroën SM.



De DS no8 is niet de eerste DS die knipoogt naar Chanel No5. In 2012 werd de DS Numéro 9 concept car al gepresenteerd. Hij had een hydropneumatisch veersysteem.

Op dit moment biedt DS vier modellen aan: de DS 3 (voorheen DS 3 Crossback), DS no4, DS7 en de DS no8.

Ontwerper Thierry Métroz vertelde ons op het Brusselse Salon (januari 2025) dat in 2027 een elektrisch retromodel op de markt komt op basis van de Citroën DS. Lees hieronder zijn verhaal.