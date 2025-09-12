Nieuws

Renaults nieuwe CEO vindt de elektrische auto nog te duur. Wie wél een EV heeft, loopt tegen een tekort aan laadpalen en hoge stroomprijzen aan. Toch is de baas optimistisch over de toekomst, want hij denkt te weten hoe Renault Chinese merken kan verslaan.

François Provost is de nieuwe CEO van Renault. Zijn belangrijkste boodschap: elektrische auto’s moeten betaalbaar worden, anders loopt de energietransitie muurvast. Europese beleidsmakers moeten niet alleen maar bezig zijn met strenge deadlines voor autofabrikanten, zegt hij. Daarmee doelt hij op de eis om vanaf 2035 alleen nog volledig elektrische auto’s te bouwen.

Elektrische auto's te duur

Wat wél moet gebeuren, is het verlagen van de prijzen. “EV’s zijn nu veel te duur”, zei hij. “Daardoor blijven veel mensen in hun oude auto rijden.” Volgens Provost kun je alleen met betaalbare EV’s de klimaatdoelen van 2035 halen.

De EU-landen krijgen een veeg uit de pan. De infrastructuur is totaal niet berekend op alleen maar elektrische auto’s. Daarvoor zijn er te weinig laadpalen en is er niet genoeg stroom. Verder zijn de energieprijzen hoog.

Korte ontwikkelingstijd

De Renault-baas wijst niet alleen met het vingertje naar Brussel, maar gaat ook zelf aan de slag. Provost wil de ontwikkelingstijd van nieuwe modellen terugbrengen tot minder dan twee jaar om sneller te kunnen reageren op concurrenten. Vooral de Chinese merken bestormen Europa met betaalbaar spul. Die prijs is deels zo laag omdat de ontwikkelingstijd van een nieuwe auto in China veel korter is.

Renault koos met de ontwikkeling van de Twingo (komt in 2026 en gaat 20.000 euro kosten) eieren voor zijn geld, door de auto in China te bouwen. Daardoor kan hij sneller op de markt worden gebracht.

Ook gaat hij intern kijken hoe Renault kosten kan besparen. Maar hij benadrukt dat autofabrikanten het niet alleen kunnen; Europese regeringen moeten de voorwaarden scheppen voor een betaalbare elektrische markt.

Renault wil Chinese merken verslaan

Provost wil daarnaast af van de focus op volume. Je koopt een Renault niet omdat je zoveel korting krijgt, maar omdat je hem mooi vindt. Renault kiest voor modellen die klanten echt willen, zoals de elektrische Renault 5 en Renault 4. Op die manier, met emotioneel design, denkt hij de Chinezen te kunnen verslaan.

Samenvattend is dit de boodschap van de baas van Renault: de prijs van een EV moet omlaag, het aantal laadpalen omhoog. Fabrikanten en de EU-landen moeten elkaar daarbij helpen. Alleen dan zijn mensen bereid hun oude auto voor een EV in te wisselen en gaat de CO2-uitstoot omlaag.