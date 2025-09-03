Dit Europese merk zoekt zijn redding in de VS

Nieuws

De nieuwswebsite Automotive News kreeg informatie van een anonieme bron hoog in de boom bij Audi: de Duitsers zien de Noord Amerikaanse markt als redding en denken er zelfs over auto’s te gaan bouwen in de VS.

Het gaat niet heel lekker met Audi. Het bedrijf heeft al een tijd te kampen met vertragingen in de lancering van nieuwe modellen en kende technologische tegenslagen. Voor 2024 verkocht het merk wereldwijd 1,67 miljoen auto’s. Een daling ten opzichte van 2023 van 12 procent.

Groei op komst

Voor 2025 richt Audi zich op 1,7 tot 1,8 miljoen auto’s, maar een anonieme bron binnen het bedrijf geeft nu aan bij Automotive News dat dit in de toekomst kan oplopen naar 2 miljoen. Hoewel de bron niet aangeeft in welk jaar dat moet gebeuren, laat hij/zij wel weten dat het merk verwacht een slag te kunnen slaan in de VS.

Ontlopen importtarieven Trump

Van de grote Duitse drie (Audi, BMW en Mercedes) is Audi het kleinst in Noord-Amerika. Het concern verkocht in 2024 196.576 auto’s in de VS. Dat aantal zou mogelijk verdubbeld kunnen worden. Daarbij denk Audi na over het openen van een fabriek in de VS om de importtarieven van 27,5 procent Trump te omzeilen. Die kostten het merk vorig jaar 600 miljoen euro. Dit jaar zal de knoop hierover worden doorgehakt. Gelijk wordt dan beslist of de fabriek in samenwerking met Volkswagen wordt gebouwd.



Verkopen Audi VS

De Audi Q5 verkocht met 56.799 exemplaren het best in Amerika in 2024. Van de Q3 werden 32.090 exemplaren verkocht. De Q7 staat met 20.894 exemplaren op plek drie. Mercedes en BMW zijn ongeveer twee keer zo groot in de VS als Audi en maken al gebruik van productiefaciliteiten in de het land. De fabrieken van deze merken fungeren ook als import-hubs om de tarieven op modellen uit Europa te omzeilen.