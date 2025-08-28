BYD zegt snelste EV op aarde te hebben - maar vergeet deze ene 'auto'

Nieuws

Het Chinese BYD slingerde onlangs een persbericht de wereld in dat de U9 Track Edition van zijn luxemerk Yangwang de snelste EV op aarde is. Met een topsnelheid van 472,41 km/h. Maar is dat wel zo?

De Yangwang U9 Track Edition levert meer dan 3000 pk (!) en haalde zijn topsnelheid op een Duits testcircuit in Papenburg, net over de grens bij het Groningse Bourtange. Als de testcoureur op 472,41 km/h een hoestbui had gekregen, was de Chinese sportwagen dwars door de verdedigingsmuur van het oude vestingdorp geknald - iets wat de Spaanse veldheer Francisco Verdugo in 1593 niet lukte.

Eigenaar BYD liet als de wiedeweerga een persbericht opstellen met als kop: 'Yangwang U9 Track Edition vestigt nieuw snelheidsrecord voor EV's.' Maar carnewschina.com merkt op dat dit niet helemaal klopt. De snelste elektrische auto ter wereld is in hun ogen van Venturi, het Franse merk dat autominnende 50-plussers kennen van de gelijknamige sportwagen uit 1984.

Dít is de snelste EV ter wereld

Venturi zit tegenwoordig op een van de duurste plekken op aarde (Monaco) en richt zich volledig op EV's. Samen met studenten van Ohio State University bedacht het een serie van vier elektrische auto's met de veelzeggende naam 'Buckeye Bullet'. Die auto's werden ontwikkeld met één doel: de snelste EV op aarde zijn. De Buckeye Bullet 1 haalde in 2004 al ruim 437 km/h.

De auto waar het nu om gaat, is de Buckeye Bullet 3. Die realiseerde in 2016 op de zoutvlaktes van de Amerikaanse staat Utah een topsnelheid van 549,43 km/h. Hierbij lijkt de Yangwang U9 eerder stapvoets te rijden dan een nieuw snelheidsrecord te vestigen.

Toegegeven: de Venturi Buckeye Bullet 3 is met bijna 3000 pk en een cockpit voor één persoon meer een raket op wielen dan een volwaardige auto, maar desondanks claimt het merk hiermee de snelste EV op aarde te hebben. Het zal je dan ook niet verbazen dat Venturi tegenwoordig ook aan ruimtevaart doet.