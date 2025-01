Deze krankzinnige Renault wil een record verbreken (maar geen snelheid)

Nieuws

We zien wel vaker bijzondere studiemodellen, maar dit blauwe gevaarte van Renault is misschien wel de meest krankzinnige. Met deze interpretatie van de Batmobile wil Renault een record vestigen, maar niet zoals jij denkt.

Deze conceptauto heet de Renault Filante Record 2025. Met zowel de naam Filante als Record verwijst het merk naar iconische eenzitters uit het verleden waarmee verschillende records werden behaald. Maar waar de Étoile Filante en 40 CV des Records voor snelheidsrecords gingen, heeft de Filante Record een heel ander doel voor ogen.

Efficiëntierecord

Renault wil met de bijzonder gevormde conceptcar namelijk records vestigen op het gebied van efficiëntie. Het merk wil door een extreem laag energieverbruik een zo groot mogelijk actieradius wringen uit zijn batterij van 87 kWh. Hoeveel die range is, vermeldt Renault nog niet.

Gaat Renault het record verbreken? Wij laten het je weten in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Luchtstroom optimaliseren

Waar Renault wel honderduit over verteld, is hoe de Filante Record zo efficiënt mogelijk is gemaakt. Dat begint bij de vorm: de ontwerpers raakten geïnspireerd door de luchtvaart en door de historische recordauto's die we eerder noemden. Het design optimaliseert de luchtstroom rondom de auto.

Daarom is de auto zo langgerekt: de concept car is maar liefst 5,12 meter lang, maar slechts 1,19 meter hoog. Hij weegt nog geen 1000 kilo, ondanks zijn batterij van 600 kilo. Dat wordt onder andere bereikt door het gebruik van koolstofvezel.

Normaliter zijn wielen een grote verstoring in de luchtstroom, maar hier heeft Renault aan gedacht door de wielkasten dicht te maken. We zien dit vaker in het klein op normale EV’s - denk aan de dichte ‘aerovelgen’ van Tesla.

Laboratorium

Zelf noemt Renault de Filante Record 2025 een 'laboratorium op wielen’. Het merk heeft verschillende vooruitstrevende technologiën toegepast, zoals een steer-by-wire- en brake-by-wire-systeem. Hiermee zijn de mechanische besturing en remsystemen vervangen door elektronische verbindingen. Hiermee reageert de auto beter op wat de bestuurder wil. Renault onderzoekt nog of deze technologie wellicht wat voor de productieauto's is.

Hier is de auto te zien

Hoewel het studiemodel eerder lijkt op een computerrendering dan op een echte auto, is het model binnenkort toch echt in real life te zien. Als je de Filante Record wilt zien, moet je naar Parijs afreizen: tussen 5 en 9 februari 2025 is-ie te zien tijdens de autoshow Rétromobile.

Scroll naar beneden voor meer foto's