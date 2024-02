BYD is benieuwd of jij een stekker-SUV met 1100 pk ziet zitten

Nieuws

Pardon, meneer of mevrouw. Wilt u een BYD Yangwang U8 – een plug-in hybride SUV met 1100 pk uit China? Daar moet u even over nadenken? Kom dan op z'n minst even kijken ...



Het Chinese automerk BYD vraagt zich of er in Europa genoeg animo is voor de Yangwang U8. Om daar achter te komen, staat de superdeluxe concurrent voor de Land Rover Defender later deze maand op de Autosalon van Genève.

Yangwang is het luxemerk van BYD. Bedoeld om de wereldwijde automarkt voor luxe-auto’s op te schudden. Wat dat betreft was het altijd slechts een kwestie van tijd voordat een model van Yangwang buiten China verkocht zou worden.

BYD Yangwang U8: 1100 pk, 4 elektromotoren, 38 sensoren

Hoe gaat de Yangwang U8 ons verleiden? Om te beginnen met zijn imposante voorkomen. Hij is ruim 5 meter lang, twee meter breed en staat op het nieuwe e4-platform, waarbij de 4 staat voor het aantal elektromotoren. Eén per wiel.

Er wordt gefluisterd over een systeemvermogen van 1100 pk. En dat terwijl het géén EV is, de Yangwang U8 is strikt genomen een plug-in hybride. De batterij is 49 kWh groot en dan heeft-ie ook nog een brandstoftank van 75 liter. Een 2,0-liter benzinemotor dient puur en alleen als generator.

De grote SUV is trouwens volgestopt met allerlei sensoren. 38 stuks in totaal, waaronder 3 lidars, 16 camera’s en een heleboel radars. Het dashboard lijkt op een stijlvolle herinterpretatie van het Bentley Bentayga-dashboard.

Samen met de Renault 5 op Genève



Dit is niet de eerste keer dat we ons vergapen aan de Yangwang U8. Bij zijn onthulling in april 2023 was het de duurste Chinese productie-auto en toen zagen we het al zitten om met de grote suv ons kleine landje nog platter te walsen.

BYD gaat de Autosalon van Genève dus gebruiken om het animo voor de grote suv te peilen. Er komen ongetwijfeld veel bezoekers op af, want er valt verder weinig te zien. Het merendeel van de Europese en Japanse automerken slaat de beurs over. Renault staat er wel, met de nieuwe Renault 5.