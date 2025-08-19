Engelsen lachen zich suf om onze Volkswagen ID.3 met karige pk's

Nieuws

Automerken zijn dol op abonnementen. Steeds vaker komen ze met digitale betaalmuren voor iets simpels als stoelverwarming. Volkswagen is de volgende in dit rijtje.

BMW kreeg eerder de handen niet op elkaar voor een maandabonnement op stoelverwarming. Maar voor bijvoorbeeld een grootlichtassistent kan het gebeuren dat ze je wel laten bijbetalen. De prijzen kun je niet zomaar checken, je moet inmiddels een account aanmaken ... En nu is het Volkswagen dat probeert extra geld uit je zak te kloppen.

Tenminste, als je in Engeland woont en een ID.3 samenstelt. Die levert als Pro en Pro S 204 pk, net als bij ons in Nederland. Tot zover niks aan de hand. Maar dan verschijnt onder aan het scherm een pop-up met de tekst 'important information'. Hier lezen we dat 204 pk standaard is, maar dat je dit kunt verhogen naar 232 pk door een abonnement af te sluiten - zie de foto rechtsonder.

Met andere woorden: Volkswagen houdt bewust het vermogen van zijn ID.3 lager dan de auto aankan. Voelt toch een beetje als iemand een worst voorhouden. Een currywurst in dit geval. Nadat je een maand hebt kunnen genieten van meer vermogen, kun je kiezen voor een abonnement. Uiteraard tegen betaling.

3 keuzes

Hierbij geeft Volkswagen je drie keuzes: een maand, een jaar óf de gehele periode dat je in het bezit bent van de auto. Die laatste mogelijkheid kost je uiteraard het meeste geld.

Voor de prijzen word je verwezen naar de 'Volkswagen Connect Shop' - wat dat ook mag wezen. Dat hebben we niet gedaan. Auto Express heeft die moeite wel genomen, en komt met de volgende tarieven: 16,50 pond voor een maandabonnement, 165 pond voor een jaar en een eenmalig bedrag van 649 pond voor de gehele levensduur van de auto.

Voor meer vermogen moet je in Nederland de GTX hebben. Dan heb je meteen 326 pk. Maar die kost 48 mille. Meer keuze is er niet. De mogelijkheid om 28 pk bij te kopen zoals in Engeland bestaat bij ons niet. Heel vreemd.

Als je het abonnement vergeet op te zeggen, wordt het trouwens automatisch verlengd. Net als bij datingapps. Hierbij kan het een heel gedoe zijn om op te zeggen. Hopelijk gaat dit bij Volkswagen makkelijker.