Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 33 (2025)

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Ford ons hoop geeft, maar we ook een traantje laten om een aantal modellen die ons dit jaar nog gaan verlaten. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Afstammeling van Henry Ford geeft ons hoop

Ik ben fan van Ford. Althans, de Europese divisie van het merk dan. De laatste jaren was het voor mensen als ik even bikkelen met het vertrek van onder andere de Ka, Fiësta en Focus. Maar er gloort hoop aan de horizon ...

+ Top – Lelijkste Volkswagen wordt geschrapt

SUV's zijn ontegenzeggelijk populair, maar niet elk hoogpotige model vliegt de showroom. De Volkswagen ID.5 blijkt zo impopulair dat de Duitsers waarschijnlijk niet met een opvolger komen. Waarom dat goed nieuws is? De SUV-coupé is een van de stomste ideeën uit de autowereld, en het vertrek van de ID.5 betekent dat er weer eentje minder wordt aangeboden. 

+ Top – Origineler, maar vooral betaalbaarder 

Als je een middelgrote SUV wilt hebben, kun je naar de Volkswagen-dealer gaan voor een Tiguan. Maar je kunt ook voor een Citroën C5 Aircross gaan. Dan ben je niet alleen origineler, maar ook altijd goedkoper uit. Zelfs als je álle opties aanvinkt.

- Flop – Afscheid nemen bestaat niet

Ook dit jaar moeten we weer afscheid nemen van meerdere automodellen. Soms vinden we dat helemaal niet erg (ahum, X4), maar voor andere auto's moeten we toch wel even een traantje laten. Rust zacht Civic Type R, Alfa Romeo Giulia, Porsche 718 en Nissan GT-R ...

- Flop – Deze modellen verstoffen in de showroom

Al kunnen we niet ontkennen dat we het wel begrijpen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de Giulia - die staat bij de Stellantis-dealers te verstoffen in de showroom. Net zoals deze negen andere modellen. 

- Flop – Mercedes luidt de noodklok

Als alles doorgaat kun je vanaf 2035 in de EU geen nieuwe auto meer kopen met een verbrandingsmotor. Volgens Mercedes wordt dat de doodsteek van de Europese auto-industrie. 

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

