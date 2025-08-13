Toyota: "Wij duwen consumenten niet in een elektrische auto"

Waar veel andere automerken geen cent meer in de ontwikkeling van verbrandingsmotoren steken, doet Toyota het tegenovergestelde. Er komt een nieuwe generatie. En het kan nog gekker, want zelfs de elektrische Toyota's krijgen een benzinemotor ...

Samen met Subaru en Mazda ontwikkelt Toyota een nieuwe generatie compacte, efficiënte benzinemotoren. Niet als tussenoplossing, maar als onderdeel van een serieuze langetermijnstrategie. Opvallend, want veel automerken zien geen heil meer in de verbrandingsmotor omdat-ie toch ten dode is opgeschreven vanwege het toekomstige Europese verbod per 2035. 

Toyota ziet dit anders: "Wij duwen consumenten niet in een elektrische auto waar geen vraag naar is", zegt Andrea Carlucci stellig. De baas van de productontwikkeling bij Toyota Motor Europe gaf verder aan dat de nieuwe generatie verbrandingsmotoren geschikt is voor elk type aandrijving: elektrisch, hybride en waterstof.

'Gamechanger'

De nieuwe, kleinere en lichtere viercilindermotoren met een inhoud van 1,5- en 2,0-liter worden door Toyota’s technisch directeur Hiroki Nakajima (zie foto hierboven) omschreven als een 'gamechanger'. De motoren zijn zó veelzijdig dat ze niet alleen in hybride of waterstofauto’s komen, maar ook in ... elektrische auto’s.

In deze zogeheten extended-range EV’s (EREV’s) fungeert de verbrandingsmotor puur als generator, om de batterij onderweg op te laden. De wielen worden nog steeds elektrisch aangedreven. Dit trucje kennen we onder meer van de geflopte Mazda MX-30. Toch denkt Toyota dit beter te kunnen.

De tweeliter benzinemotor krijgt ook een sportieve versie voor Toyota’s sportdivisie Gazoo Racing (GR) met mogelijk tot 600 pk (!) in raceauto’s.

Toyota plug-in hybride met groter bereik

Toyota haalde in 2019 met de toen nieuwe Toyota Yaris al een thermisch rendement van 40 procent met zijn motoren en wil dat verder verbeteren. De nieuwe motoren (zónder en mét turbo) kunnen draaien op fossiele brandstoffen, maar ook op biobrandstof, waterstof en synthetische brandstof. Behalve hybrides en EREV’s onderzoekt Toyota ook plug-in hybrides met een groter elektrisch bereik.

Carlucci zegt dat een elektrische actieradius van 100 kilometer een belangrijk omslagpunt is voor consumenten is. De huidige Toyota RAV4 Plug-in Hybrid heeft een elektrische actieradius van 75 kilometer.

