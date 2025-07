Voorkom vakantieboetes: de nieuwste regels in Frankrijk, Spanje en Italië

Nieuws

Ga je op autovakantie naar het buitenland? Dat is altijd weer even wennen. Maar zelfs voor de doorgewinterde Frankrijk-fan en Spanje-ganger is het dit jaar extra opletten.

Nieuwe regels in Frankrijk

Alle Franse steden met meer dan 150.000 inwoners hebben sinds begin dit jaar een milieuzone (ZFE). Op basis van het brandstoftype en de leeftijd van de auto zijn de milieustickers genummerd van 0 tot 5.

Wie zonder de juiste sticker een Franse milieuzone inrijdt, riskeert een boete van 68 euro. De milieusticker (Crit’Air) kost 4,91 euro en is gekoppeld aan je kenteken. Bestellen kan via: www.certificat-air.gouv.fr.

Ook op de Parijse ringweg (Boulevard Périphérique) moet je een milieusticker te hebben. Bovendien is de maximumsnelheid verlaagd: van 70 naar 50 kilometer per uur.

Dit Franse ruitbord (losange) betekent níét dat de desbetreffende rijstrook alleen toegankelijk is voor Renaults. Nee, alle merken mogen er rijden, mits er minimaal twee personen in de auto zitten. Op overtreding staat een boete van 90 tot 135 euro. EV-rijders mogen trouwens wél in hun eentje de ruitstrook op.

Bij steeds meer Franse tolwegen verdwijnen de tolpoortjes. Op deze ‘flux libre’-trajecten wordt de tol elektronisch geheven via je kenteken. Betaling moet binnen 72 uur online plaatsvinden. Gedoe? Schaf dan een tolbadge aan; daarmee betaal je automatisch.

Italië: kans op 1682 euro boete

Op winterbanden door een snikheet Italië rijden is sowieso gekkenwerk; de remweg wordt er veel langer door. Daarom is het sinds kort ook verboden. Zondaars riskeren een boete van 422 tot 1682 euro.

Griekenland haat campers

Even was er paniek onder Griekenland-gangers met een camper. Ze zouden bijna nergens meer welkom zijn. Maar na onderhandelingen door de Griekse belangenclub voor camper­eigenaren zijn de regels versoepeld. Zolang je niet langer dan 24 uur blijft staan en je vuil meeneemt, anders betaal je 300 euro boete.

Spanje: regels over fietsers

Heb je tijdens je Spanje-vakantie steevast een goedgevulde fietsendrager op je trekhaak? Weet dan dat Spaanse verkeerswet sinds kort een helmplicht kent voor fietsers.

Laat je fietsen in de Spaanse zomer liever over aan anderen? Prima, zolang je maar 5 meter afstand houdt als je erachter rijdt. Bij het inhalen van fietsers moet minimaal anderhalve meter tussen je auto en fietsers zitten. Tevens moet je je snelheid daarbij met 20 km/h verlagen ten opzichte van het geldende maximum.