Dit automerk probeerde een super-EV te slijten - maar niemand wil 'm

De elektrische auto heeft de toekomst. Behalve als het om een auto van het Italiaanse sportwagenmerk Pagani gaat.

Pagani bouwt peperdure sportwagens met een extreem design. Niet voor muurbloempjes. Wel voor de rijken der aarde die graag laten zien hoe dik hun portemonnee is. Een voorbeeld is de Pagani Utopia Roadster.

Alle ingrediënten van een supersportauto zijn aanwezig: met de hand gebouwd, vleugeldeuren, een bulderende 6,0-liter V12 van Mercedes-AMG met 864 pk, een koppel van 1100 Nm en een prijskaartje van zomaar 3 miljoen. Zonder belastingen uiteraard.

Pagani is de beroerdste niet

Pagani doet niet aan EV's - onder het kenteken van de Utopia Roadster staat nog net niet 'elektrisch rijden doen we op de kermis'. Toch ziet het merk de bui hangen. Europa wil dat vanaf 2035 elke nieuwe auto een elektrische aandrijflijn heeft. En daar past de torenhoge CO2-uitstoot van 342 g/km van de Utopia niet bij.

Pagani is de beroerdste niet en wil best een elektrische hypercar bouwen. Maar zit de klant hier eigenlijk wel op te wachten , vroeg het merk zich af. Nou, niet dus.

Carbuzz.com sprak onlangs met Sebastian Berridi, de woordvoerder van het merk. "We presenteerden het idee van een volledig elektrische Utopia aan onze dealers en klanten, maar niemand toonde interesse. Niemand."

Berridi benadrukt dat Pagani een familiebedrijf is en niet de financiële middelen heeft van een groot autoconcern. Daarom heeft het de ontwikkeling van een elektrische hypercar in de koelkast gezet, naast de olijven en de Parmezaanse kaas.

Dat er vooralsnog geen elektrische Pagani komt, betreurt het merk zelf ook. "Het is jammer, want we hadden al veel tijd en geld gestoken in de ontwikkeling van een elektrisch aangedreven Utopia. Hierbij stonden we in nauw contact met de toeleveranciers van Mercedes-AMG. Die hebben op het gebied van de technologie al een ontzettend hoog niveau bereikt. Maar we willen wél blijven bestaan en geen auto ontwikkelen waar werkelijk niemand op zit te wachten."

Zeg nooit 'nooit'

Komt er dan nooit een elektrische Pagani? "We blijven de mogelijkheden onderzoeken. Hij moet wel rijden als een Pagani. En dat is vandaag de dag niet mogelijk. De auto zou 600 tot 700 kilo te zwaar worden. Daarbij: een EV verandert nauwelijks iets aan onze ecologische voetafdruk. Hiervoor hoef je alleen maar naar de lage kilometerstanden van onze auto's te kijken."