Dit is de goedkoopste auto van Nederland (op één voorwaarde)

Nieuws

De titel van ‘goedkoopste auto van Nederland’ is weer heroverd door een oude bekende: de Dacia Spring. Al zit daar wel een voorwaarde aan …

Als je in de prijslijst van de Spring gaat kijken, zie je een vanafprijs van 18.900 euro. Daarmee zou het niet de goedkoopste auto van Nederland zijn. Sterker nog, voor die prijs is het niet eens de goedkoopste Dacia: voor 18.200 euro bestel je al een Dacia Sandero.

Toch is de kleine EV momenteel hét koopje van Nederland, en wel door een tijdelijke inruilactie. Momenteel biedt het merk 2000 euro extra voor jouw oude auto, waarmee de vanafprijs dus uitkomt op 16.900 euro. Het is onduidelijk of de korting ook geldt als je niets inruilt.

Dacia Spring Expression

Voor die 16.900 euro koop je een Dacia Spring Expression met 44 pk. Als je dat te karig vindt en over 65 pk wilt beschikken, moet je nog duizend euro extra uit je spaarvarken peuteren. Maar zelfs als je dat doet, is de Spring tijdelijk nog de goedkoopste auto van Nederland.

In beide gevallen kies je voor het Expression-uitrustingsniveau. De Spring Extreme heb je namelijk pas vanaf 20.900 euro, waardoor je zelfs met 2000 euro inruilvoordeel niet de goedkoopste auto hebt. Expression is zoals je van Dacia gewend bent vrij basic, maar toch hoef je niet op een houtje te bijten. Op deze uitvoering vind je standaard zaken als:

Airconditioning

Cruisecontrol

Parkeersensoren voor- en achter

Led-dagrijverlichting

Halogeen koplampen

Elektrisch bedienbare ruiten voor

DAB+-radio

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Vermoeidheidsdetectie

Hill Start Assist

ABS

Lane keep assist

7-inch digitaal instrumentarium

Dacia Spring private lease

Ook met private lease is de Dacia Spring een van de goedkoopste auto's. Kijk maar in onze private lease vergelijker: daar vind je de EV al vanaf 259 euro.

Leapmotor T03 niet meer goedkoopste

Een tijd geleden werd de Leapmotor T03 nog de goedkoopste auto van Nederland (zie bericht hierboven). Dat kwam doordat het Chinese merk 2000 euro korting gaf op de compacte EV. Daarmee kwam de vanafprijs op 17.990 euro. Nu is die actie voorbij en moet je weer minstens 19.990 euro overmaken naar de dealer voor een exemplaar.

Drie goedkoopste auto’s van Nederland

Hierdoor is de Leapmotor T03 niet alleen niet meer de goedkoopste van het land, ook grijpt het model naast een podiumplaats. De Dacia Sandero neemt zoals genoemd de tweede plek in met een vanafprijs van 18.200 euro, de Kia Picanto completeert het podium. De Koreaanse hatchback is er vanaf 19.795 euro.