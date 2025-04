Column - Waarom DS, Lancia, Alfa Romeo en Maserati moeten worden opgedoekt

Nieuws

Er is een Kinderen voor Kinderen-nummer dat 'Als ik de baas zou zijn van het jour(rrrrr)naal' heet. Maar wat nou als je de baas zou zijn van Stellantis?

De functie van baas van Stellantis is vacant sinds Carlos Tavares eind 2024 opstapte. Geen medelijden nodig: de Amerikaanse autowebsite Motor1 becijferde dat de CEO in vier jaar tijd meer dan 100 miljoen euro toucheerde. Zijn vaste salaris van 2 miljoen euro leek bescheiden, maar dankzij bonussen, aandelen en andere extra’s liep het totaal lekker op. Cynisch genoeg gebeurde bij de autoverkopen precies het omgekeerde.

14 van Stellantis

Stellantis telt liefst veertien automerken: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram en Vauxhall. Plus een samenwerking met het Chinese Leapmotor. Tavares beloofde in 2021 nog stoer dat elk merk tien jaar de tijd kreeg om zichzelf te bewijzen. Maar nu de verkopen in de VS en Europa kelderen, is de kans klein dat zijn opvolger dat geduld opbrengt. Sterker nog: die maakt op dag één waarschijnlijk al twee lijstjes, op een groene en een rode post-it. Of hij tekent meteen een paar decreten, naar 'goed' voorbeeld van Donald Trump.

Redding van DS?

Volgens mij is het aanwijzen van de kansloze merken niet zo moeilijk. DS is bijvoorbeeld geen hardloper. Ik zou dit merk als eerste schrappen, al is er één troef die DS op de been kan houden. Over twee jaar komt een retromodel van de Citroën DS op de markt; een allerlaatste strohalm (zie bericht hierboven).

Italiaanse merken hebben het moeilijk

Verder zou ik met de kettingzaag (en pijn in het hart) door de Italiaanse merken gaan. Lancia teert al te lang op een verleden dat alleen nog in liefhebbersharten leeft. Alfa Romeo? Idem. Successen halen beide merken al jaren niet meer en de nieuwe modellen bieden geen perspectief op verbetering.

Maserati is een ander zorgenkind. In 2024 verkocht het ooit zo beroemde sportwagenmerk wereldwijd maar ruim 11.000 auto's. Stellantis schrapte eind februari nog een investering van 1,5 miljard euro in Maserati. Zo komt de elektrische MC20 Folgore er voorlopig niet. Voor de roemruchte merknaam is ongetwijfeld een koper beschikbaar. Het is alleen te hopen dat het een liefhebber is, zodat er straks geen Chinese stadsauto's met drietand op de motorkap rondrijden.

Wat de nieuwe baas ook gaat doen, ik hoop dat hij of zij na de sanering weer leven in de Stellantis-merken blaast. Het lijkt me heerlijk om weer eens zonder voorbehoud kunnen schrijven over succesmodellen van merken als Fiat, Jeep, Peugeot, Opel en Citroën.