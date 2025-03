EV-rijders terug naar benzine? Dat kan financieel weleens zwaar tegenvallen

Nieuws

Diverse media meldden deze week dat 60 procent van de EV-rijders terug zou willen naar benzine. Belangrijkste reden: de stijgende kosten van elektrisch rijden. Maar wie nu overstapt op benzine, zou binnenkort wel weer spijt kunnen krijgen.

Elektrische auto’s worden nog steeds goed verkocht. Dat is vooral te danken aan de leasemarkt. Veel werkgevers verplichten hun personeel om een EV te rijden. Vanwege de lagere bijtelling is het voor de werknemer zelf vaak ook nog goedkoper om een EV te leasen dan een auto op benzine of diesel.



Maar die EV-vriendelijke bijtellingsregels worden de komende jaren afgebouwd. Daarentegen heeft de leaserijder geen last van de wegenbelasting op EV’s die de komende jaren sterk gaat stijgen. Die is immers voor rekening van de werkgever.

Stijging wegenbelasting EV's

Particulieren krijgen daar uiteraard wel mee te maken. Nu geldt er nog een korting van 75 procent op de mrb voor elektrische auto’s, vanaf 2026 tot en met 2029 is dat nog maar 25 procent. Per 1 januari 2030 gaan EV-rijders zelfs het volle pond aan wegenbelasting betalen. Vanwege het hoge gewicht van elektrische auto’s moet de EV-rijder straks meer aan de Belastingdienst afdragen dan iemand met een vergelijkbare benzineauto.

Hoge tarieven openbare laadpalen

Die bui ziet de particuliere autokoper nu al hangen. Daar komt bij dat de tarieven aan openbare laadpalen de laatste tijd enorm zijn gestegen. In Rotterdam en Den Haag gaan de tarieven richting de 70 cent per kWh. Elders betalen EV-rijders die geen laadpaal aan huis hebben, algauw 60 cent per kWh. Voor 45 kWh ben je dan 27 euro kwijt, waarmee je in een zuinige EV ongeveer 300 kilometer kunt rijden.



Met een benzineauto die 1 op 15 rijdt, kost je dat momenteel 38 euro. Nog steeds duurder, maar voor de meeste particulieren geen reden om over te stappen op een EV. Dus dat de benzine rijdende particulier nog even niet overstapt, is niet zo vreemd. Nog even los van de hoge prijzen van nieuwe auto’s – of ze nu wel of niet elektrisch zijn.

EV inruilen? Let op belabberde restwaarde

Daar staat tegenover dat particulieren die nu al elektrisch rijden, beter geen overhaaste beslissing kunnen nemen. Bij inruil op een benzineauto worden ze op dit moment al snel geconfronteerd met de belabberde restwaarde van hun EV. En vanaf 2026 komt er waarschijnlijk een nieuwe zure appel bij waar ze doorheen moeten bijten.

Accijnskorting benzine en diesel verdwijnt in 2026

Op dit moment zit er nog steeds een accijnskorting op benzine en diesel. Die werd ingevoerd na de Russische inval in Oekraïne en zou al eerder weer worden afgeschaft. Maar het kabinet Schoof schoof die impopulaire maatregel voor zich uit. Althans, ten dele. De accijnskorting werd gehalveerd. Per 1 januari 2026 is het feest echter helemaal afgelopen.

Dat betekent dat de accijns op benzine volgend jaar 8,7 cent per liter hoger wordt en die op diesel 5,5 cent. En over de nieuwe, hogere prijs inclusief accijns, wordt ook weer 21 procent btw geheven. Maar daar blijft het niet bij.

Autobrandstoffen in 2027 wel 25 tot 30 cent duurder

Een jaar later, in 2027 dus, treedt er een nieuwe Europese Emissions Trading System-heffing in werking. Die ETS2-heffing maakt fossiele energie duurder. Van je gasgestookte cv-ketel thuis, maar ook benzine en diesel. En niet zo’n beetje ook: voor een liter benzine bedraagt de heffing waarschijnlijk 13 cent en voor diesel 15 cent.



Dat betekent dat autobrandstoffen over twee jaar alles bij elkaar weleens met 25 tot 30 cent per liter in prijs kunnen toenemen. Dan ziet het rekensommetje van EV vs. benzine en diesel er waarschijnlijk weer heel anders uit. Wij zouden dus afwachten met een aankoopbeslissing. Pas in 2027 kun je alle voors en tegens op kostengebied echt goed tegen elkaar afwegen. EV? Benzine, hybride of plug-in hybride? De tijd zal leren wat de beste optie is.