Zo rijd je tijdelijk al voor 429 euro in een Tesla Model 3

Steeds meer tweedehands Tesla Model 3’s vinden hun weg naar de private lease markt. Dat is goed nieuws, omdat hierdoor ook de prijzen steeds verder dalen. Met de volgende aanbiedingen private lease je een gebruikte Tesla Model 3 al vanaf 429 euro per maand!

Private lease wordt steeds populairder bij mensen die zorgeloos willen rijden zonder zich druk te maken over onverwachte kosten zoals onderhoud of waardeverlies. Tegen een vast maandbedrag kun je een auto rijden, waarbij zaken als verzekering, wegenbelasting en onderhoud al zijn inbegrepen. Dit biedt financiële duidelijkheid en maakt het een aantrekkelijke keuze voor iedereen die zekerheid belangrijk vindt.

Wat veel mensen niet weten, is dat private lease niet alleen mogelijk is voor nieuwe auto’s, maar ook voor occasions. Tweedehands auto’s via private lease bieden dezelfde voordelen: je weet precies wat je maandelijks betaalt en je hoeft je geen zorgen te maken over onverwachte kosten. Dit maakt het een toegankelijke optie voor wie een betrouwbare auto wil zonder de lasten van volledig eigendom.

Tesla Model 3 private lease

De ANWB biedt momenteel een gebruikte Tesla Model 3 aan voor 429 euro per maand. Het gaat om een Standard Range Plus-uitvoering met achterwielaandrijving. De witte EV is in 2019 geleverd en heeft op dit moment 91.169 kilometer gelopen.

Met 306 pk en 375 Nm koppel komt de Model 3 goed van zijn plek, en de actieradius van 409 kilometer is ook anno 2025 nog respectabel. Laden doe je met 11 kW thuis of in de wijk en met 100 kW aan de snellader.

Verder kom je ook qua uitrusting niets tekort. Zo zijn bijvoorbeeld adaptieve cruise control, parkeersensoren rondom en een achteruitrijcamera, LED-verlichting rondom, kunstleren bekleding, climate control met 2 zones, 18 inch lichtmetalen velgen en een 15 inch touchscreen.

Specificaties Tesla Model 3

Uitvoering Standard Range Plus RWD Vermogen 306 pk Koppel 375 Nm 0-100 sprint 5,6 s Aandrijving Achterwielaandrijving Accucapaciteit 50 kWh Batterijtype Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 12,0 kWh/100 km WLTP-actieradius 409 km Laadvermogen 11 kW Snellaadvermogen 100 kW

Private lease de Tesla Model 3 bij ANWB

Waar moet je op letten?

Het is goed om te weten waar je op moet letten wanneer je in de markt bent voor een tweedehands Tesla Model. Voor een uitgebreid overzicht hiervoor lees je ons koopadvies voor een tweedehands Tesla Model 3. Veel heeft te maken met een matige afwerking bij vroegere modellen. Let dus bij jouw exemplaar goed op of alle panelen goed aansluiten en de afwerking goed in orde is. Ook is het verstandig om een batterijcheck te doen.

Zoveel kost een nieuwe Tesla Model 3

Wil je liever geen tweedehands Tesla Model 3, maar een gloednieuwe? Dit is begrijpelijk aangezien er enkele significante stappen zijn gezet met de nieuwe Model 3, maar je bent wel maandelijks ruim 200 euro duurder uit. Het is dus de vraag of de maagdelijke kilometerstand en deze upgrades dit geld waard zijn.

De Tesla Model 3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 667,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Tesla Model 3 private lease prijzen.

Tesla Model 3 occasion private lease

Je vindt deze tweedehands Tesla Model 3 voor een scherpe prijs via Auto Review. Liever een ander model? Kijk dan in onze private lease vergelijker, waar je de keuze hebt tussen allerlei auto’s.