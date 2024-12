In deze landen hebben EV-rijders de meeste actieradiusstress

Nieuws

Actieradiusstress of range-anxiety is een fenomeen dat EV-rijders ervaren wanneer ze onzeker zijn of ze hun bestemming wel gaan halen met de beschikbare stroom in de batterij. In sommige landen blijkt dit probleem veel meer te leven dan in andere, zo blijkt uit onderzoek.

De studie is uitgevoerd door Global EV Alliance, een organisatie die 23.254 EV-bezitters uit 18 landen een vragenlijst voorschotelde over alles wat te maken heeft met elektrisch rijden. Zo wil 92 procent van ondervraagden onder geen beding terug naar een benzineauto. Dit was echter niet de enige interessante bevinding: zo concludeert Global EV Alliance ook in welke landen de actieradiusstress het hardst toeslaat.



Actieradiusstress in deze landen hoog

De range anxiety is het allerhoogste in India. Op de vraag 'Ik ervaar vaak actieradiusstress' werd massaal op 'Eens' gedrukt. Ook in Brazilië en Costa Rica blijken zorgen om de actieradius vaker voor te komen dan gemiddeld.

Het eerste Europese land dat we aantreffen in de stresslijst is Portugal. Dit is logisch verklaarbaar, want uit een onderzoek van Zonneplan bleek dat de snelladers in dit land erg onevenredig zijn verdeeld (zie artikel hieronder).

Verrassender is dat Noorwegen ook hoog op de lijst staat, terwijl dit een EV-land bij uitstek is. Mocht je daar nog aan twijfelen: afgelopen maand was 94 procent van alle nieuwe auto’s in het Scandinavische land een EV. Ook kwam dit jaar het nieuws naar buiten dat er officieel meer EV’s dan benzineauto’s op de weg rijden in Noorwegen.

… en hier juist niet

EV-rijders in Duitsland hebben gemiddeld de minste zorgen om hun actieradius. En wij maar denken dat alle Duitsers honderden kilometers lang over de linkerbaan knallen ... Blijkbaar gaan onze Oosterburen goed voorbereid en vol vertrouwen op reis.

In Zwitserland en Frankrijk maakt men zich ook niet druk over het rijbereik. Ook de Nederlandse deelnemers van de enquête ervaren naar eigen zeggen niet vaak actieradiusstress.

Nuance

Hoewel het onderzoek veel interessante en bruikbare conclusies trekt, verbazen we ons een beetje over de positieve toon. Het lijkt erop dat Global EV Alliance voor het onderzoek alleen de 23.254 meest positieve EV-rijders ter wereld heeft aangeschreven ...