In deze oliestaat rijden voor het eerst meer EV's dan benzineauto's

Nieuws

Dat in Noorwegen veel elektrische auto's rondrijden, is wel bekend. De EV is hier zelfs zo populair dat auto's op benzine binnenkort in de minderheid zijn. Maar auto's die op een andere fossiele brandstof rijden, zijn nog steeds in de meerderheid.

Nog deze maand (september 2024) zijn in Noorwegen voor het eerst meer EV's op de weg dan auto's op benzine, zo lezen we bij Electrek.co. Eind augustus reden er 751.450 elektrische auto's op de Noorse wegen. Dat zijn er op een haar na evenveel als het aantal Noorse auto's op benzine: 755.244.

Inmiddels gaan we richting eind september en hebben de EV's hun achterstand zonder twijfel al omgezet in een voorsprong. Die gaan namelijk maandelijks met tienduizenden tegelijk over de Noorse toonbank. Bij benzineauto's gaat het om slechts enkele honderden. In augustus 2024 hadden EV's zelfs een marktaandeel van 94 procent, een nieuw wereldrecord.

EV's hebben een hekel aan vrieskou

Dat de Noorse consument dol is op EV's, is best opmerkelijk. Het land staat niet bekend om zijn warme klimaat. En juist elektrische auto's hebben een hekel aan vrieskou. De actieradius neemt af zodra je bij een buitentemperatuur van onder nul graden Celsius de weg opgaat. En in de winter ligt de gemiddelde temperatuur in Noorwegen rond de -7 graden Celsius.

Daarbij zijn de afstanden in Noorwegen groot. In Nederland rijd je in nog geen vier uur van Maastricht naar Groningen. In Noorwegen heb je alleen al zes uur nodig om van Oslo naar Trondheim te rijden. En dan ben je nog niet halverwege het uitgestrekte land.

Met onze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle auto-ontwikkelingen.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Noorwegen is een oliestaat

De EV dominantie in het Scandinavische land is ook opmerkelijk omdat Noorwegen het grootste gas- en olieproducerende land van Europa is. En uitgerekend in deze oliestaat rijden relatief de meeste EV's rond. Nog in 2023 gaf het Noorse kabinet volgens de NOS zijn goedkeuring aan 19 olie- en gasprojecten. Met die toezegging is een investering van 17 miljard euro gemoeid. Milieuorganisaties waaronder Greenpeace waren not amused.

Tip Autoverzekering met scherpe premie Een scherpe premie, afgestemd op wat jij verzekert.

Verzeker je auto via Rabobank. Meer informatie

Subsidies en geen btw

Dat Noorwegen zich aan de andere kant volledig inzet voor elektrische mobiliteit, zal bij milieuorganisaties wel voor blije gezichten zorgen. Het land doet er dan ook alles aan om de EV te laten slagen: subsidies, een tijdlang geen btw, rijden over de busbaan en lagere parkeertarieven bijvoorbeeld.

Het Noorse beleid is bovendien behoorlijk consequent. Daarmee is het een verademing vergeleken met het zwalkende Nederlandse kabinetsbeleid, dat branche en consument nu al heel lang in onzekerheid houdt. In Noorwegen wordt in dat jaar ook iets afgeschaft, namelijk de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor ...

Diesel in de meerderheid



Overigens zijn EV's nog niet in de meerderheid op het Noorse wegennet. Je verwacht het misschien niet, maar dat zijn dieselauto's. Die waren ooit heel populair in Noorwegen en veel diesels tuffen nog steeds vrolijk rond. Het zijn er ongeveer een miljoen. Verder rijden er nog circa 208.000 PHEV's op de weg en ongeveer 156.000 hybride auto's zonder stekker.