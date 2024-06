Dit zijn de de beste (en slechtste) vakantielanden voor elektrische auto’s

Nieuws

In Nederland staan veel laadpalen, maar welke andere Europese landen zijn geschikt voor elektrische auto's? Waar moet je heen rijden als je met je EV op vakantie wilt en waarheen juist niet?

Een onderzoek van Zonneplan wijst uit welke Europese landen het meest geschikt zijn voor elektrische auto’s. De energieleverancier onderzocht hoeveel laadpunten een land heeft en wat de gemiddelde afstand tussen de snellaadpunten is. Scroll naar beneden voor de landkaart.



Dit kan echter een vertekend beeld geven, aangezien niet is meegenomen hoeveel snelladers op één locatie staan en hoe evenredig de snellaadpalen zijn verdeeld over een land. Om die reden voegt Zonneplan voor elk Europese land een EV-reisadvies toe op basis van de beschikbare faciliteiten. Daarbij wordt rekening gehouden hoe eenvoudig het is om te laden in het land. Zoals of je een specifieke laadpas nodig hebt of niet.

Frankrijk maakt inhaalslag

Een van de beste landen om heen te rijden met je elektrische auto is Frankrijk. Dat is enigszins opvallend, aangezien het land tot voor kort het zorgenkindje was wat betreft EV’s. Het aantal snellaadpalen in Frankrijk is echter met maar liefst 159 procent toegenomen tot ruim 100.000 stuks, waardoor het een prima EV-vakantieland is geworden.

Andere landen die een positief advies krijgen zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland, Zweden, Finland en Noorwegen. In laatstgenoemde land worden de beschikbare EV-faciliteiten zelfs beoordeeld met ‘zeer goed’, net zoals in Nederland.

Schijn bedriegt in Portugal en Spanje

De laadpaal-situatie in Portugal en Spanje lijkt op het eerste gezicht veelbelovend. In Portugal is de afstand tussen snelladers zelfs vergelijkbaar met die van Nederland. Maar schijn bedriegt. De snelladers zijn namelijk niet bepaald evenredig verdeeld. Rondom de grote steden is opladen geen probleem, maar landinwaarts wordt de stekkerspoeling erg dun. Tevens kun je bij veel Portugese en Spaanse laadpalen alleen laden met een nationale laadpas, die enkel beschikbaar is voor de lokale bevolking.

Oost-Europa is een no-go

Een reis met de elektrische auto richting Oost-Europa wordt afgeraden. De laadpaalsituatie is in landen als Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Slovenië nog redelijk in orde. Wanneer je echter verder richting het oosten rijdt richting Hongarije, Polen, Roemenië, Litouwen, Letland, Estland, Griekenland of Turkije wordt het opladen van je EV een probleem. Het aantal laadpunten waar deze landen over beschikken is niet toereikend en daarbovenop zijn de laders compleet onevenredig verdeeld. Het wordt door Zonneplan dan ook afgeraden om deze landen te bezoeken met een elektrische auto.