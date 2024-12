Top 10 waardevaste SUV's: geen Franse auto's, maar wel een stokoude Japanner

Nieuws

De ANWB publiceert met regelmaat lijstjes van de meest waardevaste auto's in een bepaalde klasse. Deze keer zijn de 'kleine SUV's en crossovers' aan de beurt. Een van de dingen die opvallen, is dat de derde plek voor een stokoude SUV is.

Onder 'kleine SUV's en crossovers' verstaat de ANWB auto's uit het B-segment. Zoals de Renault Captur en de Peugeot 2008. Maar deze Franse SUV's kon je niet tegen in de top 10 van meest waardevaste kleine SUV's. Sterker nog: er staat helemaal geen deelnemer van Franse komaf in. En wat ook opvalt: de helft van de top 10 bestaat uit producten van de Volkswagen-groep.

Knappe prestatie

Maar kijk vooral eens naar de nummer 3 op de lijst, de Suzuki Vitara. Met een waardebehoud van 63 procent, zit de Japanse SUV maar net onder de nummer 1 en 2, respectievelijk de Volkswagen T-Roc en de Skoda Karoq met een waardebehoud van 65 procent. Een knappe prestatie, omdat de Vitara uit 2015 komt en voor autobegrippen stokoud is. Al heeft de auto in 2024 nog een facelift gekregen.

Andere Japanse SUV's die hoog scoren qua waardevastheid, zijn de Toyota RAV4 en de Mazda CX-5 met een waardebehoud van 63 en 62 procent. Als je het ons vraagt, zijn dit geen kleine SUV's, maar hier denkt de ANWB blijkbaar anders over.

Seat sterk vertegenwoordigd

Wat verder opvalt, is dat Seat sterk vertegenwoordigd is. Zowel de Seat Ateca als de Seat Tarraco wordt door de ANWB als zeer waardevast beschouwd. Die laatste is niet meer leverbaar in Nederland en België, maar wie er een heeft, hoeft dus niet te bang te zijn dat de auto veel van zijn waarde verliest.

Top 10 waardevaste kleine SUV's en crossovers

Merk en model Nieuwprijs Inruilprijs Restwaarde in % 1. Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 110 kW € 33.970 € 22.000 65% 2. Skoda Karoq 1.5 TSI 110 kW € 37.265 € 24.100 65% 3. Suzuki Vitara 1.4 103 kW € 28.644 € 18.100 63% 4. Toyota RAV4 2.5 Hybrid 163 kW 4WD € 46.220 € 29.000 63% 5. Mazda CX-5 2.0 121 kW € 41.300 € 25.800 62% 6. Volkswagen Tiguan 1.5 TSI 110 kW € 43.420 € 27.000 62% 7. Seat Tarraco 1.5 TSI 110 kW € 40.653 € 25.100 62% 8. Skoda Kodiaq 1.5 TSI 110 kW € 43.104 € 26.600 62% 9. Dacia Duster 1.3 TCE 96 kW € 22.340 € 13.700 61% 10. Seat Ateca 1.5 TSI 110 kW € 36.925 € 22.500 61%

5 jaar oude auto's

Het uitgangspunt voor de ANWB-lijst zijn de nieuwprijzen van 1 oktober 2019. We hebben het dus over 5 jaar oude auto’s, met een kilometerstand van ongeveer 75.000. Dit betekent dat de voormalige eigenaren jaarlijks zo’n 15.000 kilometer hebben afgelegd. Kleine kanttekening: de ANWB rekent met de fiscale waarde, dus incl. btw en bpm, maar excl. afleveringskosten.