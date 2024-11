Waarom de baas van Polestar tot op het bot gefrustreerd is

Nieuws

Elektrische auto’s zitten in het verdomhoekje. Dat is niet fijn voor automerken die alleen EV's maken. Michael Lohscheller, de CEO van Polestar, gaat dan ook in de tegenaanval nu subsidies op EV’s worden verlaagd en belastingen verhoogd. “Beloften zijn alleen iets waard als we ze nakomen."

Grote autofabrikanten als Volkswagen en Stellantis schreeuwen steeds harder moord en brand: ze zien een volledig elektrische toekomst helemaal niet zitten. Wat deze Europese bedrijven betreft, blijft benzine nog een grote rol spelen. Alleen nog elektrische auto’s in 2035? Dat vinden ze onhaalbaar.

Ambitieuze doelstelling in de prullenbak

Ook in de Europese politiek gaan steeds meer stemmen op om de ambitieuze doelstelling in de prullenbak te gooien. Eén CEO biedt dapper weerstand en laat een tegengeluid horen. Het is Michael Lohscheller, de kersverse CEO van Polestar. De elektrische auto moet niet bestreden, maar omarmd worden, vindt hij.

Dat juist hij in de tegenaanval gaat, is niet zo gek, want Polestar maakt alleen elektrische auto’s. Het merk heeft veel last van de dalende vraag naar EV’s en schrapte begin dit jaar 450 banen. Het merk maakte in 2022 en 2023 verlies en de in 2024 onthulde Polestar 3 en Polestar 4 kwamen later op de markt dan gepland vanwege softwareproblemen.

Uitstoot broeikasgassen neemt toe

De Polestar-baas neemt de uitstoot van broeikasgassen als uitgangspunt voor zijn betoog. Die neemt nog altijd toe en de elektrische auto kan het tij keren: “Er is simpelweg geen andere, geloofwaardige en zó goed ontwikkelde technologie die ons kan helpen om het Akkoord van Parijs na te leven.”

Lohscheller somt de voordelen van de EV nog eens op: “Elektrische auto’s worden steeds beter. Het bereik, de laadsnelheid, het infotainment, de prestaties, het comfort – als je in de markt bent voor een geweldige auto, in welk segment dan ook, is de kans groot dat het EV-alternatief beter is dan de auto op benzine of diesel.”

De overgang naar elektrisch rijden moet niet vertraagd worden, maar juist sneller, zegt Lohscheller. “Zodra een consument de overstap maakt naar zijn of haar eerste EV, wordt het sneeuwbaleffect bovendien een realiteit – iets dat al is bewezen door andere, duurzamere oplossingen, zoals zonne-energie.” Stimuleer elektrisch rijden dus, en geef merken die niet meewerken een dikke boete.

Wegenbelasting elektrische auto 2025

Europese politici krijgen een veeg uit de pan: “De ambitieuze uitfaseringsplannen van de Europese Unie voor auto’s met een verbrandingsmotor worden in twijfel getrokken door dezelfde beleidsmakers die de plannen hebben ingevoerd. In plaats van te doen wat ze kiezers en bedrijven hebben beloofd, gaan ze voor kortetermijnsucces.”

Ook in Nederland worden in 2025 veel voordelen voor elektrische auto’s stopgezet. Er is geen aankoopsubsidie meer, je gaat wegenbelasting betalen en er wordt bpm op EV’s geheven.