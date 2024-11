Je elektrische auto snelladen: zo doe je dat

Nieuws

Als je voor de eerste keer gaat snelladen met een elektrische auto, is deze handleiding voor jou. Hier lees je hoe het werkt, welke EV’s kunnen snelladen en wat je fout kunt doen.

Welke elektrische auto’s kun je snelladen?

Bijna alle nieuwe elektrische auto’s ondersteunen snelladen. Bij de goedkoopste elektrische auto van Nederland, de Dacia Spring, moet je even opletten, want snelladen is een optie waarvoor je moet bijbetalen.

Zoek je naar een tweedehands elektrische auto, weet dan dat de eerste elektrische auto’s niet kunnen snelladen: de Citroën C-Zero, de Mitsubishi i-MiEV en de Peugeot Ion (onderhuids dezelfde auto’s). Maar ook de Smart ForTwo en ForFour en de Renault Twingo hebben geen snellaadpoort. En de Renault Zoe kon lange tijd niet snelladen, maar de generatie van na 2019 wel.

Zo werkt het snelladen van een elektrische auto

Snelladen is verrassend simpel, je moet het gewoon een keer gedaan hebben. Want je stopt bij een snellaadstation, pakt de stekker die in jouw auto past, plugt de stekker in, houdt je laadpas tegen de laadpaal en wacht tot de batterij vol genoeg zit.

Normaal gesproken is dat 80 procent. Want hoe voller te batterij, des te langzamer het snelladen gaat en boven de 80 procent is langer wachten zonde van je tijd. Snelladen met de Opel Corsa-e laat dat duidelijk zien. Of je moet die extra procenten echt nodig hebben om je verre bestemming te halen.

Tip 1: de laadkabel van het snellaadstation is niet zo lang, dus parkeer je elektrische auto op zo’n manier dat de laadpoort in de buurt van de paal zit.

Tip 2: hoewel je bij steeds meer snellaadpalen met pinpas of creditcard, of een app op je telefoon, kunt betalen, is het handig om een laadpas te hebben. Voor de zekerheid.

Snelladen gaat trouwens zo snel doordat snellaadstations een hoog laadvermogen hebben en met gelijkstroom werken. En jouw elektrische auto lust ook gelijkstroom. Als je thuis of in de wijk oplaadt, moet de boordlader van de auto de wisselstroom uit het stopcontact eerst omzetten in gelijkstroom en dat gaat niet zo snel. Daarom gaat gewoon opladen met 7 tot 22 kW en snelladen met 30 tot 300 kW.

Is snelladen slecht voor de batterij?

Geen paniek. Als je af en toe gaat snelladen, hoef je niet bang te zijn dat je de batterij van je elektrische auto sloopt. Twee onderzoeken bewijzen dat elk op hun eigen manier: Snelladen slecht voor auto?



Wat veel EV-rijders niet weten, is dat dat je de batterij niet langdurig op 100 procent moet houden. Nou laad je bij een snellaadstation in de regel toch maar tot 80 procent, maar als je thuis een wallbox hebt, bestaat de kans dat de batterij vaak op 100 procent staat. Daar houdt-ie niet van. Laad voor dagelijks gebruik tot 80 procent en alleen als je een lange rit gaat maken tot 100 procent.

Is snelladen duurder dan gewoon opladen?

Ja, snelladen is peperduur. Als je zelf de rekening moet betalen (en niet de baas), dan kun je het best zo weinig mogelijk snelladen. Stroom langs de snelweg is twee keer zo duur als opladen in de wijk en drie keer zo duur als thuis opladen.

Wil je toch regelmatig snelladen en niet de hoofdprijs betalen, plug dan in bij de Superchargers van Tesla – de bekende wit met rode snellaadpalen van Tesla. Dat is veruit de goedkoopste optie. Wel even de Tesla-app installeren, want daar betaal je mee.

Waar kun je je elektrische auto snelladen?

In Nederland kun je je elektrische auto overal snelladen. Snellaadstations staan voornamelijk langs de snelweg en waarschijnlijk ben je ze al eens tegengekomen: bijvoorbeeld Fastned, Shell Recharge en Ionity. Als jouw EV een navigatiesysteem heeft, is de kans levensgroot dat alle snellaadlocaties erin staan. Veel elektrische auto’s zijn zo slim om zelf laadstops in te plannen als dat nodig is om de ingevoerde bestemming te halen.

Iedereen die met een elektrische auto op vakantie gaat, kent het probleem: buiten Nederland zijn er veel te weinig laadpalen. Maar dat probleem is heel snel verleden tijd, want op de doorgaande Europese wegen komt elke 60 kilometer een laadstation voor elektrische auto’s te staan. En niet ergens in een verre toekomst, maar al in 2025.

Wat kun je fout doen bij snelladen?

Eigenlijk kun je meer fout doen bij het tanken van benzine of diesel, dan bij het ‘tanken’ van stroom. Benzine en diesel kun je morsen en het gevaar bestaat dat je de verkeerde brandstof tankt. Bij een snellader is dat onmogelijk. Ook al pak je de verkeerde stekker (er zijn 2 soorten), dan past die simpelweg niet in de laadpoort van je auto en pak je de andere.

Wat je wel ‘fout’ kun doen, is te lang blijven staan. Om half twee s’ middags is het vaak druk bij snellaadstations, want dan pluggen alle leaserijders van Nederland in voor hun laadpaallunch. Koppel af bij 80 procent en bevorder de doorstroming.