Nieuws

Donald Trump haat elektrische auto’s, maar sinds Elon Musk hem steunt, is-ie voor EV’s. Er is dus hoop voor de toekomst van elektrisch rijden. Een klein beetje hoop.

Volgens Trump bepaalt de klantvraag of bedrijven elektrische auto’s gaan bouwen, daar moet de overheid zich niet mee bemoeien. Want dat zou China sterker kunnen maken en de Amerikaanse werknemers juist kunnen schaden.

Het idee dat de vraag uit de markt leidend is, is niet nieuw. Dat horen we de laatste tijd wel vaker. De baas van Suzuki zei het eerder deze week nog tijdens een interview (zie onderstaande link). Maar ook BMW, Toyota en Stellantis kijken op EV-gebied de kat uit de boom. Wat dat betreft zitten de grote automerken en de 47ste president van de Verenigde Staten behoorlijk op één lijn.

Wat heeft Trump tegen elektrische auto’s?

Als Trump over elektrische auto’s praat, kletst hij niet helemaal uit z’n nek. Hij heeft namelijk een exemplaar van de auto waarmee het voor Tesla allemaal begon: de Tesla Roadster. Een gaaf ding om te zien, maar niet bepaald een verfijnde EV.

Dat verklaart mogelijk waarom hij roept dat elektrische auto’s het niet doen in koud weer en dat ze niet geschikt zijn om lange ritten mee te maken. Kan Musk hem een nieuwe Tesla Model 3 uitlenen die het tegendeel bewijst? Andere argumenten die hij vaak gebruikt zijn de hoge prijzen van EV's en het feit dat ze in China gebouwd worden.



Donald Trump en Elon Musk

Voordat Elon Musk zich met de Amerikaanse verkiezingen ging bemoeien, stak Trump zijn meningen over EV’s niet onder stoelen of banken. Voorstanders van elektrisch rijden konden “rotten in de hel” en het was “van de pot gerukt” dat de EV-industrie overheidssteun kreeg.



Trump veranderde zijn toon toen Musk zijn steun voor hem uitsprak. Daar was Trump heel open over: “Ik ben voor elektrische auto’s, dat moet ik wel want Elon steunt mij enorm.” Sindsdien is Trump voorzichtig optimistisch. Hij denkt dat EV’s geschikt zijn voor een “klein gedeelte” van de bevolking en dat het goed is wanneer de consument kan kiezen uit “alle type auto’s”. Dus elektrische auto’s hebben in ieder geval bestaansrecht.



Toekomst van elektrische auto’s

In 2023 werden voor de eerste keer meer dan een 1 miljoen elektrische auto’s verkocht in de VS. Volgens experts zit de vaart er nu zo goed in, dat de verkoopaantallen ook zonder hulp van de overheid overeind blijven.

Of dat ook zo is, gaan we zien. Want Trump gaat de EV-plannen van Biden stoppen. Dan hebben we het onder meer over de aanleg van 500.000 laadpalen en de strengere uitstootnormen die het aantrekkelijker moesten maken om voor een elektrische auto te kiezen.

Het komt er hoogstwaarschijnlijk op neer dat Trump het bestaan van de elektrische auto tolereert, maar dat-ie de EV-industrie niet ondersteunt. Dat is verre van ideaal, maar het had erger gekund. We hoeven tenminste niet te rotten in de hel.