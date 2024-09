Met deze nieuwe regel willen Amerikanen Chinese auto's helemaal buiten de deur houden

Nieuws

De Verenigde Staten maakten eerder al bekend een torenhoog importtarief van 100 procent op Chinese auto’s in te voeren. Met een nieuwe rigoureuze maatregel gaan de Amerikanen hun markt volledig afschermen voor de Chinese merken.

De Amerikaanse regering gaat de verkoop van auto’s met technologie uit China verbieden, zo meldt persbureau Reuters. Dit doet het land naar eigen zeggen om de nationale veiligheid te garanderen. Ook technologie uit Rusland wordt om dezelfde reden geweerd door het verbod.

Waarom de VS het verbod invoert

Volgens het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken is het verbod noodzakelijk. De beleidsmakers zijn bang dat auto’s met ‘zorgwekkende’ Chinese of Russische software en hardware gevoelige informatie over hun Amerikaanse bestuurders of het Amerikaanse grondgebied met hun thuisland kunnen delen. Dat zou volgens de Amerikanen kunnen gaan via internet, bluetooth of satellietverbindingen.

Ook Chinese batterijen verboden

"Dat biedt kwaadwillenden de kans om de werking van infrastructuur of de voertuigen zelf te verstoren”, aldus het ministerie. Autofabrikanten die in de VS auto’s verkopen, moeten in de toekomst daarom kunnen aantonen dat potentieel risicovolle onderdelen van hun voertuigen niet uit China komen.

Het verbod wordt vanaf 2026 voor software verwacht, naar verluidt is vanaf 2029 ook Chinese hardware niet meer toegestaan. Daartoe behoren ook Chinese accupakketten. Dat is een zeer verstrekkende maatregel, want ook veel niet-Chinese merken halen hun batterijen uit China. Het Amerikaanse Tesla incluis.

Torenhoog importtarief

De Amerikaanse regering lijkt er wederom alles aan te doen om auto’s uit China te weren. Eerder maakte het land al bekend een torenhoog importtarief van 100 procent op Chinese auto’s in te voeren. Hierdoor wordt het voor Chinese merken erg lastig om een auto tegen een concurrerende prijs op de markt te brengen in de Verenigde Staten. Door het nieuwe verbod wordt Chinese autoproducenten de toegang tot de Amerikaanse markt in feite volledig ontzegd.