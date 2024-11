Dít betekenen de afkortingen op Duitse kentekens

Nieuws

Duitse kentekens beginnen altijd met een afkorting. Wat betekent deze afkorting op Duitse kentekens eigenlijk?

Kenteken Duitsland deels zelf te bepalen

Een Duits kenteken begint met een afkorting die de stad of regio aangeeft waar de auto geregistreerd is. Deze afkorting op Duitse kentekens is verplicht en staat vast per plaats/regio. Voorbeelden zijn de 'B' voor Berlijn, 'M' voor München, en 'HH' voor (Hansestadt) Hamburg. Dit deel van een Duits kenteken kunnen auto-eigenaren niet zelf bepalen.

Na de regiocode op Duitse kentekens volgen een of twee letters en vervolgens maximaal vier cijfers. Binnen bepaalde grenzen kunnen automobilisten vaak wel kiezen welke letters en cijfers dit moeten zijn, mits de combinatie nog beschikbaar is.

Sommige steden geven de mogelijkheid om een voorkeurscombinatie op Duitse kentekens te reserveren tegen betaling. Hierbij gelden wel een aantal regels. Zo is het verboden om beledigende of aanstootgevende combinaties te kiezen. Andere lettercombinaties van deze 'verboden kentekens in Duitsland' zoals 'SS' zijn niet mogelijk vanwege de historische gevoeligheid.

Kort samengevat: de stad- of regiocode op een Duits kenteken staat vast, maar binnen het overige deel van Duitse kentekens hebben auto-eigenaren onder bepaalde voorwaarden de vrijheid om zelfs een afkorting te kiezen.

Persoonlijk kenteken Nederland

Hoe zit het dan met een persoonlijk kenteken Nederland? In januari 2024 stelden de PVV, BBB, NSC en VVD aan minister Harbers (Verkeer) voor om de mogelijkheden te onderzoeken, want: goed voor de schatkist. In België moet je bijvoorbeeld 1000 euro betalen voor je persoonlijke kenteken. Maar de Nederlandse plannen strandden jammerlijk.

Eerste letters Duits kenteken

De eerste letters op een kenteken Duitsland staan voor de stad of de regio waar de auto geregistreerd is. Dit wordt ook wel het Kfz-Kennzeichen of de regiocode genoemd. Elke code is uniek voor een bepaalde stad, district of regio. Hier zijn enkele voorbeelden:

B = Berlijn

= Stuttgart D = Düsseldorf

Kleinere steden of districten hebben meestal een code met twee of drie letters, zoals:

AC = Aken (Aachen)

Duits kenteken: alle afkortingen

Nou, alle? Het zijn er in ieder geval heel veel. Zo kun je Duitse kentekens met een afkorting tegenkomen die niet meer gebruikt wordt, omdat simpelweg het district niet meer bestaat of een andere naam gekregen heeft. Een voorbeeld is GOA dat voor Sankt Goar staat. Maar anders zou de lijst van Duitse kentekens zo lang worden dat je naar de dokter moet vanwege een pijnlijke wijsvinger door het scrollen.

Voor de volledige lijst van Duitse kentekens verwijzen we je naar de site van de ADAC.