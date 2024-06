Nieuwe kentekenserie (2024), maar waar blijft de gepersonaliseerde kentekenplaat?

Nieuws

Altijd leuk als er een nieuwe kentekenserie komt. Maar de Nederlandse automobilist heeft niets over het kenteken van zijn auto te zeggen, die krijgt-ie gewoon toegewezen. Hoe zit het met de persoonlijke kentekenplaat in Nederland?



Eerst de feiten en cijfers over de nieuwe kentekenserie in Nederland. Die bestaat uit drie letters, twee cijfers en vervolgens weer een letter. Volgens de RDW gaat de nieuwe kentekenserie ongeveer 8 jaar mee. De vorige kentekenserie bestond uit een letter, drie cijfers en twee letters. Deze cijfer-lettercombinatie ging in augustus 2019 van start.

De eerste kentekenserie werd uitgegeven in 1951 en bestond uit twee letters en vier cijfers. Deze kentekenserie is 16 jaar meegegaan, in die tijd kocht vrijwel niemand nog een nieuwe auto. Pas in 1967 startte de volgende kentekencombinatie. Jij denkt nu vast terug aan jouw oude auto, waarvan je nog precies het (blauwe) kenteken kunt opdreunen.



Gepersonaliseerd kenteken prijs



Maar hoe zit het met het persoonlijke kenteken, dat je in België zo vaak ziet? In januari 2024 stelden de PVV, BBB, NSC en VVD aan minister Harbers (Verkeer) voor om de mogelijkheden te onderzoeken. PVV-kamerlid Hidde Heutink vond het "een leuk hebbedingetje", maar belangrijker is dat het de Schatkist geld kan opleveren. In België moet je bijvoorbeeld 1000 euro betalen voor je eigen kenteken.



Maar in het coalitieakkoord staat vervolgens helemaal niets meer over de wilde kentekenplannen van het aankomende radicaal-rechtse kabinet. En ook meneer Heutink hoor je niet meer over zijn hebbedingetje.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Bezwaren tegen persoonlijk kenteken

In Nederland is het kenteken niet aan de persoon gebonden, maar aan de auto. Zou je hem weer verkopen, dan zit de nieuwe eigenaar ineens opgescheept met de naam van jouw minnares, huisdier of favoriete drankje. Bij ons zou zo'n eigen kentekenplaat voor extra rompslomp zorgen en zou het bedrag dat overblijft voor de Schatkist in rap tempo verdampen.

Dat gaat in België anders. Daar hebben ongeveer 46.000 auto's een gepersonaliseerd kenteken en die mag je gewoon houden. Er zijn wel regels, zo moet je gepersonaliseerde nummerplaat minstens één letter bevatten en mag de nummerplaat niet alleen uit cijfers bestaan. Lolbroeken kunnen op hun Tesla Model 3 een plaat laten monteren met Model 3 erop. En niet alleen lolbroeken, ook ijdeltuiten. Aad de Mos had een eigen kentekenplaat toen hij nog in België voetbaltrainer was: AAD 300.



En mocht je je afvragen wie de lachende mensen op de foto zijn: die zijn van de KNRM (Koninklijke Nederlandsche Reddings Maatschappij). Op hun Volvo EX30 prijkt het eerste kenteken met de nieuwe combinatie.