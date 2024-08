Verboden kentekens in Duitsland: deze combinaties zul je nooit tegenkomen

Nieuws

In Nederland zijn bepaalde kentekencombinaties verboden. Scheldwoorden en vieze woorden zijn uit den boze. Duitsland heeft - onder meer vanwege de Tweede Wereldoorlog - ook heel wat taboes.



In Duitsland mag je grotendeels zelf bepalen hoe de kentekenplaat van je auto eruitziet. Eerst krijg je de verplichte 'Kreis', zoals WOB (Wolfsburg), F (Frankfurt) en KLE (Kleve). Maar daarna ben je vrij om zelf wat letters en cijfers bij elkaar te goochelen. Vandaar dat je in een streek vlak bij de Nederlandse grens veel kentekens ziet die beginnen met GEL-UK of GEL-UL.



Dat laatste zien de Duitse autoriteiten nog wel door de vingers, maar er zijn ook een paar letter- en cijfercombinaties streng verboden. Die hebben vooral te maken met de periode waarin Adolf Hitler aan de macht was (1933-1945). Daarnaast verbieden sommige deelstaten en districten zelf bepaalde afkortingen en combinaties. Ook dat heeft vaak te maken met het Derde Rijk, maar niet altijd.



“ In Saksen-Anhalt is het niet toegestaan om het getal 88 in het nummerbord te hebben.”

Verboden kentekens in Duitsland

De reden van het verbod is logisch: zo wordt voorkomen dat rechts-extremisten hun overtuigingen via hun nummerplaten kunnen uitdragen. De Duitse wet schrijft voor dat kentekenplaten 'niet in strijd met de goede zeden' mogen zijn. Daarom zijn onder meer de volgende combinaties verboden.



KZ (Konzentrationslager, concentratiekamp)

SS (Schutz Staffel)

SA (Sturm Abteilung)

HJ (Hitlerjugend)

Waarom het getal 88 in Duitsland beladen is



Andere combinaties zijn niet overal verboden. NS wordt in Duitsland niet geassocieerd met vertraagde treinen en peperdure kaartjes, maar met het nationaalsocialisme. Kentekenplaten met deze letters zijn alleen toegestaan in Saarland en Saksen-Anhalt.

In Saksen-Anhalt is het dan weer niet toegestaan om het getal 88 op het nummerbord te hebben. De H is de achtste letter in het alfabet, en de verboden combinatie staat dus voor HH, oftewel Heil Hitler. In Hessen mag geen kenteken met de afkorting SD worden uitgegeven, omdat dit verwijst naar de Sicherheitsdienst, in de nazitijd de inlichtingen- en spionage-organisatie.



De verboden hebben niet alleen te maken met de Tweede Wereldoorlog. IS (Islamitische Staat) mag in Hamburg ook niet op je kentekenplaat staan. Beieren geeft sinds 2010 geen kentekens meer uit met de afkorting AH of HH in combinatie met 18, 28 en 88. Het getal 28 staat voor de verboden organisatie Blood & Honour.

Steden en districten

En dan zijn er nog kentekenplaten die in sommige steden voor rare combinaties zouden zorgen. In het district Steinburg (hoofdstad: Itzehoe) is IZ-AN verboden. Als je deze combinatie achterstevoren leest, begrijp je waarom. in Nürnberg kan N SU niet. Niet omdat ze daar een hekel hebben aan de Prinz, de Ro 80 of de wankelmotor, maar omdat het staat voor Nationalsozialistischer Untergrund.



In de Kreis Dithmarschen (Heide) wordt HEI-L, wat staat voor 'Heil Hitler', niet als kenteken uitgegeven.