Column: situatie bij Volkswagen is illustratief voor deplorabele staat Duitsland

Afgelopen zomer was ik in Duitsland en verbaasde ik me er niet voor het eerst over hoe matig sommige dingen daar functioneren. Het land dat ooit technologisch gidsland was, innoveert veel minder. De situatie bij Volkswagen is illustratief.



Betalen doen ze in de grootste economie van Europa nog steeds het liefst met contant geld. Op heel veel plekken kún je niet eens pinnen. Buiten de grote Duitse steden heb je matig of helemaal geen bereik met je telefoon. De wegen (zowel de autobahn als de B-wegen) liggen er vergeleken met Nederland niet florissant bij en het aantal Baustellen is werkelijk niet te tellen. Stadscentra zijn smoezelig; in Frankfurt is het contrast tussen de rijke bankiers en de verslaafden in de Niddastrasse (bijnaam: Needlestrasse) enorm.

De situatie in de autowereld is voor mij symbolisch voor de toestand van Duitsland. Ik ben nog van de generatie die kreeg ingepeperd dat Duitse auto’s het non plus ultra waren: degelijker en betrouwbaarder kreeg je het niet. Maar kijk de merken nu eens worstelen. Volkswagen zit in zwaar weer (al maakt het nog winst) en gaat in de periode tot 2026 tien miljard euro bezuinigen. Die enorme besparing is nodig om te overleven in de transitie naar elektrische auto’s.







Verkopen Volkswagen China lopen terug



Verder lopen de verkopen in China terug en dat tij lijkt niet te keren. BMW en Mercedes kampen met hetzelfde probleem. CEO van de Volkswagen-groep Oliver Blume zei dat de omstandigheden de autofabrikant tot drastische stappen dwingen. "Het economische klimaat is nog uitdagender geworden en nieuwe spelers dringen Europa binnen", aldus Blume in een verklaring.

Daar voegde hij aan toe dat het vestigingsklimaat in Duitsland als productieland vanwege de hoge loon- en energiekosten steeds minder aantrekkelijk is. Voor het eerst werd in 2024 openlijk gesproken over fabriekssluitingen in Duitsland, iets wat Volkswagen tot nu toe altijd wist te voorkomen.



Ook Mercedes kende betere tijden



Bij Mercedes glanst de ster ook minder fel dan voorheen. De S-klasse was altijd het neusje van de zalm van het merk. Maar in het tweede kwartaal van 2024 werden veel minder S-klasses verkocht dan in dezelfde periode een jaar ervoor. En dus ziet Mercedes zich genoodzaakt de productie flink af te schalen, wat leidt tot gedwongen ontslagen. Ook de verkopen van de Mercedes EQS, de Mercedes EQS SUV en de Mercedes GLS vallen tegen.

BMW verkoopt ook minder auto's in China, maar lijkt minder moeite te hebben met de overgang naar elektrische auto's. In juli 2024 werd Tesla zelfs verslagen als bestverkochte merk van EV's in Europa. Maar Duitsland heeft betere tijden gekend. Helaas laten de kiezers dat ook blijken in het stemhokje, waar extreemrechts bij deelstaatverkiezingen aan een zorgwekkende opmars bezig is …

