Autobanden oppompen: zo doe je dat eenvoudig zelf (4 stappen)

Met deze 4 simpele stappen kan iedereen autobanden oppompen. Ook ontdek je de beste bandenspanning voor een auto én waar je gratis je banden kunt oppompen.



Hoe autoband oppompen?

1. Controleer de aanbevolen bandenspanning

Kijk in het instructieboekje van je auto of op de sticker in de tankklep of in de deurpost (meestal de bestuurderskant) voor de juiste bandenspanning. Dit wordt meestal aangegeven in PSI of bar.

2. Verwijder de ventieldopjes

Draai de ventieldopjes los van de banden die je wilt oppompen. Bewaar ze goed, zodat je ze straks weer terug kunt plaatsen.

3. Sluit de luchtpomp aan

Plaats het mondstuk van de luchtpomp of -slang op het ventiel van de band. Zorg dat het goed vastzit, zodat er geen lucht ontsnapt.

4. Pomp de band op tot de juiste spanning

Gebruik de pomp om de band op te pompen tot de aanbevolen druk. Veel luchtpompen stoppen automatisch bij de juiste spanning. Maak het mondstuk voorzichtig los en draai de ventieldopjes weer vast.

Hoe pomp je thuis je banden op?

Om thuis je autobanden op te pompen, kun je het beste een draagbare luchtcompressor of een elektrische bandenpomp gebruiken. Stel de bandenpomp in op de juiste PSI of bar, als deze instelbaar is. Anders moet je zelf de druk in de gaten houden en de pomp handmatig uitschakelen.

Met een fietspomp een autoband oppompen is mogelijk, maar het kan behoorlijk wat tijd en moeite kosten, vooral als de band erg leeg is. Daarom is een fietspomp vooral handig in noodgevallen of als je de band alleen wilt bijvullen.



Wat is de beste bandenspanning voor een auto?



Het is onmogelijk om één getal te noemen, want de beste bandenspanning is niet alleen afhankelijk van het model en het type band, maar ook van de belasting van de auto (zoals aantal passagiers en bagage). Vaak zie je dat verschil en belading uitgebeeld op de sticker in de deurpost of tankklep (zie bovenstaande foto). Dus daar vind je je antwoord.

Over het algemeen ligt de bandenspanning voor de meeste personenauto's tussen de 2.0 en 2.5 bar (of 29 en 36 PSI).

Waar kan ik gratis mijn banden oppompen?



Veel tankstations bieden gratis luchtpompen aan. In de regel zijn ze daar zo trots op, dat ze het op hun website vermelden. Andere tankstations vragen een klein bedrag. En sommige winkelcentra of grote warenhuizen hebben gratis luchtpompen in hun parkeergarages. Als jouw vriendelijke buurman of -vrouw een luchtcompressor heeft, kun je daar vast gratis je banden oppompen.

En dan zijn er nog bandenservicebedrijven of garages die gratis je bandenspanning controleren en corrigeren. Dit is vaak een service om klanten binnen te halen, dus je kunt het altijd vragen.

Kun je een autoband te hard oppompen?

Een te lage bandenspanning is één ding, het is ook mogelijk om een autoband te hard op te pompen. Dit raden we niet aan, want het kan nadelige gevolgen hebben. Te hard opgepompte banden slijten sneller in het midden van het loopvlak en dit vermindert de levensduur van je banden. Het kan er ook voor zorgen dat de banden minder contact met de weg hebben, wat de grip vermindert. Het rijcomfort lijdt er ook onder en het risico op een klapband wordt groter. Vooral bij warme temperaturen of hoge snelheden.

Hoe verwijder je lucht uit een te hard opgepompte band?



Om lucht uit een te hard opgepompte band te laten ontsnappen, volg je deze eenvoudige stappen: