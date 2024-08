Met deze private lease-aanbieding rijd je al vanaf 258 euro in de nieuwe Citroën ë-C3

Nieuws

Met de Citroën ë-C3 maakt Citroën elektrisch rijden voor een hoop mensen bereikbaar. Door een aanbieding via onze handige private lease vergelijker kun je in combinatie met SEPP-subsidie al vanaf 258 euro per maand rijden in de ë-C3.

Private lease staat synoniem voor zorgeloos rijden, waarbij je door een vast maandtarief niet meer hoeft na te denken over aparte autokosten. Dit bedrag omvat belangrijke uitgaven zoals afschrijving, verzekering en met name onderhoud, waardoor je zonder zorgen de weg op kunt.

En wat veel mensen vergeten is dat je bij het private leasen van een elektrische auto ook nog eens kan profiteren van de SEPP-subsidie. De subsidie van 2950 euro wordt bij een private leasecontract per maand uitbetaald, tot een maximum van 48 maanden. Hierdoor kun je maandelijks een bedrag van 61,46 tegemoet zien (totaalbedrag van € 2.950 gedeeld door 48 maanden), ongeacht de looptijd van je contract.

De Citroën ë-C3 staat door de aanbieding vanaf 319 euro in onze prijsvergelijker, maar door de subsidie kun je al vanaf 258 euro per maand rondrijden in de EV. De standaarduitvoering van de ë-C3 is al capabel uitgevoerd en heet ‘YOU!’, voor extra’s als een 10,25 touchscreen, comfort seats en lichtmetalen velgen kies je voor de Pack-plus of MAX!-uitvoering. De Citroën ë-C3 private lease je via Auto Review.

Citroën ë-C3 in een notendop

Specificaties

Vermogen (pk) 113 Koppel (Nm) 120 Accucapaciteit (kWh) 44 Batterijtype LFP Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,1 kWh/100 km 0-100 sprint (seconden) 11,5 WLTP-actieradius (km) 320 Laadvermogen (kW) 7 Snellaadvermogen (kW) 100

Pluspunten



+ Zeer scherpe prijs

+ Volwassen auto voor zijn prijsklasse

+ Door suv-vorm hoge zit en instap

Minpunten

- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen

- Actieradius is redelijk beperkt

- You-uitvoering zonder centraal touchscreen

Citroën ë-C3 YOU

De instapper van de Citroën ë-C3 heet de ë-C3 YOU en is standaard al rijk uitgerust:

Cruise control

Airconditioning

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

Citroën Advanced Comfort-veersysteem

16 inch stalen velgen

LED-koplampen

Lane departure-waarschuwing

Blue Monte Carlo-lak (lichtblauw)

Connectiviteit via smartphone

Head-up display

Citroën ë-C3 private lease

De ë-C3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 319,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle ë-C3 private lease prijzen.

De volledig elektrische Citroën ë-C3 is een van de goedkoopste EV’s in onze private lease vergelijker. Wil je toch liever een andere auto? Kijk dan verder in onze vergelijker voor andere aanbiedingen. Ook een andere elektrische auto private lease je via Auto Review.