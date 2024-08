Private lease: zoveel betaal je voor extra gereden kilometers

Nieuws

Als je kiest voor private lease, kom je voor een dilemma te staan: welk kilometerpakket past het beste bij mij? Wanneer je meer kilometers rijdt dan je hebt afgesproken, kan dit een duur grapje worden. Al verschilt dit per aanbieder.

Private lease kilometers

Wanneer je een private lease-contract aangaat, kies je niet alleen een contractduur. Ook moet je aangeven hoeveel kilometer je jaarlijks met de auto gaat rijden. Hierdoor kan de leasemaatschappij een inschatting maken van de te verwachten kosten voor bijvoorbeeld het onderhoud en de afschrijving van de auto. Logisch, want hoe meer kilometers de auto heeft gereden, hoe lager de restwaarde uitvalt.

Het kleinste kilometerpakket is meestal 5000 kilometer per jaar. Vervolgens kun je een groter pakket, vaak in stappen van 2500 of 5000 kilometer, kiezen tot een maximum van 30.000 of 35.000 jaarlijkse kilometers.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Te veel kilometers private lease

Het kan echter gebeuren dat je deze kilometerbundel overschrijdt. Er kan bijvoorbeeld iets veranderen in je thuissituatie waardoor je meer kilometers maakt. Het zou handig zijn als er eenduidig antwoord was op de vraag hoeveel dit per kilometer extra kost, maar dat is er niet. Het verschilt namelijk enorm per partij.

Wel is het zo dat partijen die bij het Keurmerk Private Lease zijn aangesloten een bepaalde richtlijn volgen. Volgens de algemene voorwaarden van het keurmerk is het namelijk niet toegestaan om een boete op te leggen. De leaser betaalt simpelweg de extra kilometers af, maar wordt hier niet extra voor gestraft.

Hoeveel betaal je per extra kilometer?

Hoeveel je betaalt per extra gereden kilometer, is sterk afhankelijk van de leasemaatschappij. Zo kiezen partijen zoals de ANWB en Athlon ervoor om de klant te laten betalen voor het kilometerpakket dat ze daadwerkelijk hebben gereden.

Rekenvoorbeeld meerprijs per bundel

Bijbetalen voor een groter kilometerpakket kan zo uitpakken:

Je hebt via de ANWB een private leasecontract voor een Kia Picanto (Kia Picanto private lease) afgesloten voor 5000 kilometer op jaarbasis. Dit kost je 279 euro per maand, oftewel 3348 euro per jaar. In 2023 heb je echter 8300 kilometers gemaakt. Hierdoor kom je in de 10.000 kilometerbundel. Dit heeft een meerprijs van 20 euro per maand. Op jaarbasis kost dit dus 240 euro extra (20 euro x 12 maanden), waardoor je jaarbedrag dus op 3588 euro uitkomt.



Rekenvoorbeeld meerprijs per kilometer

Andere partijen laten je per extra gereden kilometer betalen. Zo rekent Citroën bijvoorbeeld 6 eurocent per kilometer buiten de bundel.



Je hebt via Citroën een private leasecontract voor een Citroën ë-C3 (Citroën ë-C3 private lease) afgesloten voor 10.000 kilometer op jaarbasis. Dit kost je 378 euro per maand, oftewel 4536 euro per jaar. In 2023 heb je echter 12.500 kilometers afgelegd. Daarom betaal je over dit jaar 150 euro extra (0,06 euro x 2500 kilometer). Het jaarbedrag komt daarmee uit op 4686 euro.

Evaluatiemoment



Wanneer de kilometerbalans wordt opgemaakt, verschilt ook per aanbieder. Sommige partijen kiezen ervoor om jaarlijks de kilometerstand aan te vragen bij de leasers en op basis daarvan te rekenen, terwijl anderen pas aan het einde van het leasecontract de stand opmaken. Zij werken met een eindafrekening, waarin ze meerkilometers over de hele leaseperiode verrekenen.

Bundel aanpassen

Hoge rekeningen voor meerkilometers kunnen voorkomen worden. Het is namelijk bij veel partijen mogelijk om je kilometerbundel tussentijds aan te passen. Zo is het bijvoorbeeld bij Just Lease een keer per kwartaal kosteloos mogelijk. Wel is het zo dat dit vaak alleen naar boven kan worden aangepast. Je kunt dus wel van 10.000 kilometer naar 15.000, maar niet terug naar 5000.



Niet alle partijen bieden deze optie aan, zoals bijvoorbeeld Lease’m. Bekijk dus van tevoren de voorwaarden van de leasemaatschappij waarmee je in zee wilt gaan.

Private lease

Ben jij benieuwd wat je kunt private leasen met jouw budget? Via onze handige private lease vergelijker kun je gemakkelijk contracten van verschillende partijen voor allerlei auto's naast elkaar leggen. Zo scoor je de beste deal die precies bij jou past.