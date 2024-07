Dacia Spring verkoopt veel slechter en trekt Renault mee in zijn val

Nieuws

Ja, kijk maar eens goed. Dit koddige elektrische autootje heeft ervoor gezorgd dat de EV-verkopen van de Renault-groep in het eerste halfjaar van 2024 drastisch zijn gedaald. Al ligt dit niet aan de Dacia Spring zelf ...

De EV-verkopen van de Renault-groep (Renault, Dacia en Alpine) in de eerste zes maanden van 2024 vallen 'een beetje' tegen. Uit cijfers van de Europese auto-organisatie ACEA blijkt dat Renault 17 procent minder EV's verkocht in vergelijking met 2023. Da's niet best. En het wrange voor Renault is dat een EV van een ander merk de schuldige is, namelijk de Dacia Spring.

De verkopen van de Spring kelderden met maar liefst 60 procent in vergelijking tot een jaar eerder. En dat heeft zijn weerslag op de EV-verkopen van de hele groep (de eerder genoemde daling van 17 procent).

Geen subsidie meer

11.130 consumenten reden met een Dacia Spring de showroom uit, een verlies van bijna 16.000 exemplaren in vergelijking met een jaar eerder. Dat gebeurt uiteraard niet zomaar. De Spring wordt in China gebouwd en gaat vervolgens per schip naar Europa. Die vaart op fossiele brandstof en dat doet de algehele ecologische voetafdruk van de kleinste Dacia geen goed. Reden voor de Franse regering om een subsidie van 4000 euro te schrappen.

Hierdoor steeg de aanschafprijs in Frankrijk van minder dan 15.000 euro naar ruim 18.000 euro. En dat vinden veel Fransen blijkbaar te gortig. Daarbij krijgt de Spring te maken met importheffingen die de EU aan in China gebouwde auto's wil opleggen.

Renault 5 de verlosser?

De elektrische Renault Twingo en de elektrische Renault Megane konden de daling van de EV-verkopen die de Spring veroorzaakt niet goedmaken. En de elektrische Renault Scenic is nog te kort op de markt om het verschil te kunnen maken.

Maar er gloort hoop aan de horizon in de vorm van de elektrische Renault 5. Die krijgt in 2025 een scherpe vanafprijs van 24.990 euro in Nederland. In dat jaar verschijnt ook de elektrische reïncarnatie van de Renault 4 en een jaar later de elektrische Twingo.