Kia EV3 is goedkoper dan de Volvo EX30, maar er schuilt een addertje onder het gras

Toen de Kia EV3 werd aangekondigd was het direct duidelijk: de pijlen zijn gericht op de Volvo EX30. Nu Kia de prijzen van zijn compacte elektrische SUV heeft prijsgegeven, kunnen we echt beginnen met vergelijken. Welke moet je hebben?

Kia EV3 prijs

Instappen in de Kia EV3 kan vanaf 36.995 euro. Daarvoor krijg je de Air-uitvoering, met 204 pk en 283 Nm koppel, een accupakket van 58,3 kWh en een actieradius van 429 kilometer. De Plus met dezelfde aandrijflijn heeft een meerprijs van 1700 euro en de Plus Advanced vergt een extra investering van 4200 euro. Maar dan krijg je uiteraard een completere uitrusting.

Prijzen voor de batterij van 81,4 kWh beginnen bij 41.495 euro. Met deze versie van de EV3 rijd je tot 600 kilometer op één lading (WLTP). Het vermogen blijft hetzelfde: je hebt wederom 204 pk en 283 Nm koppel. De prijs loopt via vier uitrustingsniveaus op tot maximaal 49.195 euro voor de GT-Plusline.

Prijzen Kia EV3

Motorisering Uitvoering Vermogen Batterij Actieradius (WLTP) Laden Prijs 58,3 kWh Air 204 pk

283 Nm 58,3 kWh 429 km AC: 11 kW

DC: 101 kW €36.995 Plus 204 pk

283 Nm 58,3 kWh 429 km AC: 11 kW

DC: 101 kW €38.695 Advanced 204 pk

283 Nm 58,3 kWh 408 km AC: 11 kW

DC: 101 kW €41.195 81,4 kWh Air 204 pk

283 Nm 81,4 kWh 600 km AC: 11 kW

DC: 128 kW €41.495 Plus 204 pk

283 Nm 81,4 kWh 600 km AC: 11 kW

DC: 128 kW €43.195 Plus Advanced 204 pk

283 Nm 81,4 kWh 571 km AC: 11 kW

DC: 128 kW €45.695 GT-Line 204 pk

283 Nm 81,4 kWh 571 km AC: 11 kW

DC: 128 kW €47.195 GT-Plusline 204 pk

283 Nm 81,4 kWh 571 km AC: 11 kW

DC: 128 kW €49.195

Volvo EX30 prijs

De Volvo stond tot voor kort op de prijslijst vanaf 36.795 euro, maar het merk heeft onlangs prijsverhogingen doorgevoerd. Nu moet je minimaal 38.495 euro meebrengen, voor de Single Motor met 337 kilometer range. Voor meer actieradius (476 kilometer) koop je de Single Motor Extended Range, vanaf 43.495 euro. De prijs loopt op tot 53.995 euro, maar dan heb je wel een Volvo EX30 Twin Motor Performance met maar liefst 428 pk.

Prijzen Volvo EX30

Motorisering Uitvoering Vermogen Batterij Actieradius (WLTP) Laden Prijs Single Motor Core 272 pk

343 Nm 49 kWh 337 km AC: 11 kW

DC: 134 kW €38.495 Plus 272 pk

343 Nm 49 kWh 337 km AC: 11 kW

DC: 134 kW €41.495 Single Motor

Extended Range Core 272 pk

343 Nm 64 kWh 476 km AC: 11/22 kW

DC: 153 kW €43.495 Plus 272 pk

343 Nm 64 kWh 476 km AC: 11/22 kW

DC: 153 kW €45.995 Ultra 272 pk

343 Nm 64 kWh 476 km AC: 11/22 kW

DC: 153 kW €48.995 Twin Motor

Performance Plus 428 pk

543 Nm 64 kWh 450 km AC: 11/22 kW

DC: 153 kW €50.995 Ultra 428 pk

545 Nm 64 kWh 450 km AC: 11/22 kW

DC: 153 kW €53.995

De Kia EV3 is altijd goedkoper, maar …



Prijzen Kia EV3 vs Volvo EX30

Kia EV3 Volvo EX30 Instapper €36.995 €38.495 Max. actieradius €41.495 €43.495 Sportief - €50.995 Topmodel €49.195 €53.995

Als we de prijzen naast elkaar leggen, zien we dat de Kia EV3 altijd goedkoper is dan de Volvo EX30. De instapper is 1500 euro goedkoper, als je de versies met de maximale actieradius naast elkaar legt, scheelt het zelfs 2000 euro. Het grootste verschil zien we echter bij de topuitvoering: de duurste EV3 is nog altijd 4800 euro voordeliger dan de EX30 met het hoogste prijskaartje. Maar eerlijk is eerlijk: de Volvo heeft meer dan het dubbele aan vermogen. Pak je de 272 pk-versie dan is de EX30 zelfs wat goedkoper.

De Kia EV3 heeft daarentegen meer actieradius. Die varieert van 408 tot maximaal 600 kilometer. De instapper van de EX30 kan volgens de WLTP 337 kilometer op één lading rijden, de max voor de Volvo is 476 kilometer.

Zoals gezegd levert de Kia EV3 altijd 204 pk en 283 Nm vermogen. De basisversie van de EX30 biedt al 272 pk en 343 Nm koppel. Sportieve rijders worden helemaal blij van de 428 pk en 545 Nm van de Twin Motor Performance. Daarbij komt dat de Volvo meer snellaadvermogen heeft, en vanaf de Single Motor Extended Range een optie biedt voor AC-laden met 22 kW. De EX30 is sneller leeg, maar je laadt de EV dus ook weer sneller op.

Conclusie

De Kia lijkt dus een meer rationele keuze te zijn, als je alle cijfers naast elkaar legt. Hij is altijd goedkoper en heeft een grotere actieradius. Je kiest voor de Volvo als je liever meer performance hebt, maar het gevolg is dat je wel vaker bij een laadpaal staat ...