Nu de prijs van veel EV's daalt, wordt de Volvo EX30 juist duurder

Er gaat tegenwoordig bijna geen dag meer voorbij zonder prijsverlagingen van een elektrische auto, al dan niet fors. Maar niet elk merk doet hieraan mee. De in Nederland heel populaire Volvo EX30 wordt zelfs duurder.



Menig EV belandt in de uitverkoopbak. Zo daalde onlangs de prijs van de Cupra Born, de Volkswagen ID.3, de Mercedes EQA en de Hyundai Ioniq 5. Al gaat het soms om een nieuwe basisuitvoering die een lagere prijs heeft. Hoe dan ook: veel EV's dalen in prijs. Maar er zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. Zoals de Volvo EX30.

De prijsverhoging geldt voor alle uitvoeringen van de bestseller van Volvo. De prijsverhogingen variëren van 1000 tot 2000 euro. Wij lopen ze één voor één met je langs.

Volvo EX30 prijsverhogingen

De Volvo EX30 is verkrijgbaar met drie aandrijflijnen: de Single Motor, de Single Motor Extended Range en de Twin Motor Performance. Eerstgenoemde heeft zoals de naam verklapt één elektromotor op de achteras, die 272 pk en 343 Nm koppel produceert. Met zijn accupakket van 49 kWh kom je tot maximaal 337 kilometer op een lading. Deze versie van de EX30 is uitgerust als Core of Plus, die allebei 1700 euro duurder zijn geworden.

De Single Motor Extended Range heeft dezelfde elektromotor, maar heeft een grotere batterij van 64 kWh. Hiermee komt deze versie tot 476 km met een volle batterij. Als Core is deze versie maar liefst 2000 euro duurder geworden. Bestel je ‘m als Plus of Ultra, leg je respectievelijk 1060 en 1000 euro extra neer.

De Twin Motor Performance heeft ook de grotere batterij, maar krijgt er een elektromotor op de vooras bij. Hierdoor krijgt de topversie van de EX30 428 pk en 543 Nm koppel, maar wel een kleinere actieradius van maximaal 450 km. Zowel in de Plus- als de Ultra-uitrusting is de duurste EX30 1000 euro duurder geworden.

De oude en nieuwe prijzen van de Volvo EX30:

Motorisering Uitvoering Oude prijs Nieuwe prijs Prijsverschil Single Motor Core € 36.795 € 38.495 + € 1700 Plus € 39.795 € 41.495 + € 1700 Single Motor Extended Range Core € 41.495 € 43.495 + € 2000 Plus € 44.935 € 45.995 + € 1060 Ultra € 47.995 € 48.995 + € 1000 Twin Motor Performance Plus € 49.995 € 50.995 + € 1000 Ultra € 52.995 € 53.995 + € 1000

Voor welke Volvo EX30 krijg je subsidie?

Op sommige versies van de Volvo EX30 kun je SEPP-subsidie aanvragen, voor anderen niet. Voor welke uitvoeringen dat het geval is, wordt niet beïnvloed door de prijsverhogingen. Nog steeds ligt de grens bij de Single Motor Extended Range in de Plus-uitvoering. Alle duurdere versies van de Volvo EX30 komen boven de subsidiegrens van 45.000 (fiscale waarde) en komen dus niet in aanmerking voor subsidie.

De Volvo EX30 wordt momenteel alleen in China (Zhangjiakou) gebouwd. Vanaf 2025 komt daar de Volvo-fabriek in Gent, België bij. Hierdoor ontloopt Volvo mogelijke importtarieven die de EU aan in China gebouwde auto's wil opleggen.



Het is nog even afwachten wat de nieuwe prijs met de verkoopaantallen doet. In de eerste zes maanden van dit jaar verkocht Volvo 5285 exemplaren van de EX30. Daarmee is het de nummer 4 van populairste auto’s in ons land. Qua EV's zijn alleen de Tesla Model Y en de Volvo EX40 nog gewilder. Maar de EX30 is nog maar kort op de markt en zal ongetwijfeld nog meer zieltjes voor zich winnen, prijsverhoging of niet.

Volvo EX30 private lease

