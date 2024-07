Rekeningrijden op de tocht: waarom EV-haters juist voor rekeningrijden moeten zijn

Nieuws

Rekeningrijden blijft een hoofdpijndossier: nu lijkt het erop dat het in 2030 toch niet doorgaat. Terwijl het juist een einde zou maken aan belastingvoordelen voor elektrische auto’s. Dat zit zo.

Wat krijg je als je twee populistische partijen in een kabinet zet? Het is niet het begin van een mop, maar de Nederlandse realiteit. PVV en BBB zijn samen met NSC plotseling tegen rekeningrijden. De VVD is nog wel voor.

De beslissing heeft grote gevolgen. Het wordt lastiger om de klimaatdoelen te halen (maar daar zullen beide partijen niet wakker van liggen) en de Schatkist loopt miljarden mis.



Wegenbelasting 2024

Momenteel betalen automobilisten een vast bedrag per jaar aan motorrijtuigenbelasting (mrb). De hoogte van het bedrag is gebaseerd op het gewicht van de auto, de brandstofsoort en de provincie waarin de eigenaar woont. Een automobilist die veel rijdt, betaalt evenveel wegenbelasting als een automobilist die weinig rijdt.

Elektrische auto's zijn nog vrijgesteld van mrb, maar dat gaat vanaf 2025 veranderen. Al is niet duidelijk hoe.



Rekeningrijden 2030: dit was het idee

Rekeningrijden zou de lasten evenwichtiger en rechtvaardiger verdelen. Als automobilist betaal je niet meer voor het hebben van een auto, maar voor het gebruik ervan. De wegenbelasting wordt geheven op basis van het aantal kilometers dat je rijdt. Het maakt niet uit waar of wanneer je die rijdt.

Mensen die veel rijden zouden meer gaan betalen dan mensen die weinig rijden. Betalen naar gebruik had bovendien een bijdrage moeten leveren aan twee doelstellingen in het oude coalitieakkoord: het op peil houden van de belastinginkomsten en het verlagen van de CO2-uitstoot van alle auto's in Nederland.



Rekeningrijden elektrische auto’s

Rekeningrijden zou gaan gelden voor alle personenauto’s, ook de elektrische. Die betalen nu geen accijns voor de stroom waarop ze rijden (wel belasting), automobilisten met een benzine- of dieselauto spekken de Schatlist wel met hun brandstofaccijnzen. Dat voordeeltje voor EV-rijders zou dus geschrapt worden.



Omdat steeds meer mensen elektrisch gaan rijden, zou betalen per kilometer de misgelopen accijnsinkomsten op benzine en diesel compenseren. In 2030 is naar verwachting 20 procent van de auto’s elektrisch, dat kost de Schatkist 1,8 miljard euro aan misgelopen accijnsinkomsten. Dat geld moeten Schoof en zijn team nu elders zien te vinden.



Veelrijders zouden 2,5 keer zoveel gaan betalen

De crux voor PVV, BBB en NSC om ineens tegen te zijn zit ‘m natuurlijk in de kosten voor 'de gewone man'. De vorige coalitie becijferde dat iemand die 80 kilometer per dag rijdt, 2,5 keer zoveel gaat betalen als nu. Ouch! Iemand die slechts 20 kilometer per dag in de auto zit, zou juist voordeel hebben van het rekeningrijden en ongeveer de helft van nu betalen.

Het kabinet-Rutte IV hoopte dat mensen vaker voor het OV of de elektrische fiets zouden kiezen. Rekeningrijden zou naar verwachting minder files opleveren.

Wat het kabinet-Schoof gaat doen om de miljarden terug te verdienen? Misschien hopen dat ze al gevallen zijn voordat ze harde keuzes moeten maken …