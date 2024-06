Wie een gevoelige maag heeft, moet de nieuwe Audi e-tron GT (2024) als de pest mijden

Nieuws

De Audi e-tron GT is vernieuwd. Van de elektrische sportwagen bestaan voortaan drie versies. Topmodel is de Audi RS e-tron GT Performance. Die wil iedereen hebben, behalve als je een overgevoelige maag hebt ...

Lekker is dat. Vertellen we je eerder dat Audi een andere invulling geeft aan de aanduiding Performance, ontvangen we doodleuk het persbericht van de vernieuwde Audi e-tron GT waarvan de RS e-tron GT Performance de krachtigste Audi ooit is. Het systeemvermogen bedraagt maar liefst 925 pk!

Als je vrij baan hebt en vanuit stilstand het 'gaspedaal' als een bezetene intrapt, rijd je 2,5 seconden later al 100 km/h. Dat is op een haar na net zo snel als de Tesla Model S Plaid, die wordt gezien als de productieauto met de snelste acceleratie (2,1 sec.). Wie een gevoelige maag heeft, moet oppassen, want je stapt geheid groen van misselijkheid uit.

De andere uitvoeringen van de Audi e-tron GT doen het wat rustiger aan. Al is rustig een relatief begrip ...



Audi S e-tron GT: 679 pk, 0-100 km/h in 3,4 sec. en 245 km/h

Audi RS e-tron GT: 856 pk, 0-100 km/h in 2,8 sec. en 250 km/h

Audi RS e-tron GT Performance: 925 pk, 0-100 km/h in 2,5 sec. en 250 km/h

Elke Audi e-tron GT zijn eigen design

Leuk detail is dat elke uitvoering min of meer zijn eigen design heeft. De 'stakker' van het elektrische drietal (zie het zilverkleurige exemplaar hierboven) herken je aan zijn dichte grille met zwarte omlijsting. Aan de achterkant is de diffuser deels gespoten in de carrosseriekleur. De RS-modellen (zie de foto's hieronder) hebben een grille met honingraatpatroon. Voor en achter zie je zogeheten blades die een L-vorm hebben en het design wat dikker maken.

Audi e-tron GT: standaard luchtvering

Gaaf: de diffuser van de RS-modellen heeft een verticale rode reflector die verwijst naar het centrale remlicht van raceauto's. Nog gaver was het geweest als dit inderdaad een remlicht was. Ook gaaf: je kunt 21-inch velgen nemen met het design van de wielen van de Audi Avus quattro. Audi onthulde deze conceptcar in 1991, de carrosserie bestond volledig uit glimmend aluminium. Luchtvering is standaard op alle drie de uitvoeringen van de Audi e-tron GT.

Ook vanbinnen wijken de RS-uitvoeringen af. Het stuur is aan de boven- en onderkant afgevlakt en de stoelen zijn leverbaar met een massagefunctie. In de Performance zijn een powerdisplay en snelheidsmeter met een witte achtergrond te selecteren, ook een verwijzing naar een oudere Audi, namelijk de beroemde Audi RS 2 Avant uit 1994.

Hoger snellaadvermogen

Ook de batterij is onder handen genomen, met allemaal kleine verbeteringen. De Audi e-tron GT-modellen zijn voorzien van een batterij met een capaciteit van netto 97 kWh (bruto: 105 kWh). Dat was eerst 93 kWh netto. Verder is het accupakket 9 kg lichter. Het recuperatievermogen is toegenomen van 290 tot 400 kW. De nieuwe batterij is te laden met een vermogen van 320 kW, dat was 270 kW. Onder ideale omstandigheden duurt het opladen van 10-80 procent volgens Audi slechts 18 minuten.



Hoe indrukwekkend de cijfers van de Audi e-tron GT ook zijn, er is altijd baas boven baas. De Porsche Taycan bijvoorbeeld, die zijn basis deelt met de Audi. Die is ook vernieuwd en gaat nog net wat sneller van 0 naar 100 km/h.