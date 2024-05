Zoveel kost het om een Tesla Model 3 te private leasen

Nieuws

De Tesla Model 3 is een van de populairste auto’s van Nederland, zeker na de facelift die het afgelopen jaar onderging. De elektrische sedan wordt veelal gekocht of zakelijk geleased, maar hoeveel kost het als je de Model 3 wilt private leasen?



Met private lease kies je voor zekerheid en gemak, vooral als je voor een elektrische auto gaat. Bijna al je maandelijkse autokosten, met uitzondering van de stroomkosten, zijn samengevoegd in één vast bedrag per maand. Hierdoor worden zaken zoals verzekering en onderhoud voor je geregeld. Bovendien hoef je je geen zorgen te maken over de hoge aanschafprijs of de restwaarde van je EV.

En als klap op de vuurpijl kun je met de instapper van de Model 3 ook nog eens profiteren van de SEPP-subsidie. Daardoor gaat het bedrag de eerste 48 maanden nog eens met 61,46 euro omlaag. Hieronder zetten we de technische specificaties van de Model 3 op een rijtje en benoemen we tevens enkele voordelen en nadelen van de EV. De Tesla Model 3 private lease je via Auto Review.

Tesla Model 3 in een notendop

Specificaties

Uitvoeringen RWD Long Range AWD Performance AWD Vermogen (pk) 283 498 627 Koppel (Nm) 420 493 741 0-100 sprint (seconden) 6,1 4,4 3,1 Accucapaciteit (kWh) 60 78,1 78,1 Gemiddeld verbruik (WLTP) 13,2 kWh / 100 km 14,0 kWh / 100 km 16,7 kWh / 100 km Type accu LFP Lithium-ion Lithium-ion WLTP-actieradius (km) 513 629 528 Laadvermogen (kW) 11 11 11 Snellaadvermogen (kW) 170 250 250 Aandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving Vierwielaandrijving

Pluspunten

+ Indrukwekkende specificaties

+ Standaard rijk uitgerust

+ Opvallend zuinig en efficiënt (fabrieksopgave: 13,2 kWh/100 km)

+ Mogelijk met subsidie

Minpunten

- Gebrek aan instrumentarium en richtingaanwijzerhendel vereist gewenning

- Ergonomie kan beter

- Alle functies zijn verborgen in menu van het touchscreen

Tesla Model 3 standaarduitrusting

Qua uitrusting valt er niet zoveel te kiezen in de Tesla Model 3. Veel zaken zijn standaard, je kunt enkel wat losse opties aankruisen zoals een trekhaak, andere velgen, een andere kleur, witte bekleding, enhanced autopilot of full self-driving capability. Doe je dat allemaal niet hoef je niet op een houtje te bijten, tot de standaarduitrusting behoren:

Adaptieve cruise control gekoppeld aan navigatie

Automatische airconditioning met 3 zones

360 graden parkeercamera

9 luidsprekers

18 inch lichtmetalen velgen

Kunstleren bekleding

Panoramadak

Keyless entry en start

LED-verlichting rondom

Sfeerverlichting

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische koffersluiting

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

15,4 inch touchscreen

8 inch touchscreen voor achterpassagiers

Tesla Model 3 private lease

De Tesla Model 3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 579,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Tesla Model 3 private lease prijzen.

Deze populaire Tesla Model 3 is beschikbaar via Auto Review. Wil je toch liever een ander model leasen? Niet gevreesd, in onze private lease vergelijker staan nog 241 andere modellen.