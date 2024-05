Elektrische Skoda Elroq: één woord maakt nieuwsgierig én huiverig

Nieuws

De Skoda Elroq (2024) is het eerste model van Skoda dat een heel nieuw uiterlijk krijgt. Het is de perfecte auto voor mensen die hebberig omkijken naar een Škoda Enyaq, maar deze elektrische SUV een maatje te groot vinden. De Tsjechen onthulden maar één teaserbeeld van de Elroq en meldden in een bijzin dat het interieur 'minimalistisch' wordt. Gaan ook bij Skoda de fysieke knoppen naar de knoppen?



Bij de SUV-modellen van Skoda moeten we altijd even nadenken: de Skoda Karoq is de middelste. Zijn elektrische opvolger heet Skoda Elroq en de 4,5 meter lange SUV (10 cm langer dan de Karoq) is al bijna klaar. De Elroq heeft dan ook de eer de eerste nieuwe elektrische Skoda op de kalender te zijn. De naam Skoda Elroq is een onnavolgbaar staaltje marketingpraat: 'el' staat voor elektrisch, en 'roq' is nog een verwijzing naar de Karoq.

Skoda Elroq komt herfst 2024



In de herfst van 2024 gaat het doek van de Skoda Elroq. Zolang we het moeten doen met teaserbeelden, kunnen we druk speculeren, alsof we het over de nieuwe trainer van Feyenoord hebben. Bijvoorbeeld over de knoppen op het dashboard.



Modellen als de Skoda Enyaq en Superb hebben iets wat hun evenknieën van Volkswagen niet hebben: echte knoppen. We hebben Skoda overladen met lof over zoveel mededogen met zijn berijders. Nooit hoef je in een menu te zoeken naar de bediening van de airco en in het donker hoef je ook niet op de tast de sliders te zoeken.

Eén zin in Skoda's persbericht over de Elroq intrigeert ons en maakt ons ook een beetje bezorgd. "Het minimalistische exterieur combineert robuustheid, functionaliteit en authenticiteit, en straalt tegelijkertijd veiligheid en kracht uit", zegt Skoda. Bij minimalistisch denken we meteen aan een Tesla-achtige inrichting zonder knoppen. Het zal toch niet?

Skoda belooft ook dat de nieuwe modellen er wat stoerder gaan uitzien. De grille wordt vlakker en breder en de wielen worden groter. Verder zien we op het teaserbeeld al hoe de LED-koplampen eruit gaan zien. Wat verder opvalt: het Skoda-logo op de motorkap heeft plaatsgemaakt voor losse letters.

Elektrische auto's van Skoda vanaf 2025



Hoewel steeds meer merken terugkrabbelen met hun EV-plannen, heerst bij Skoda nog optimisme. Nog altijd melden ze dat er zes nieuwe elektrische modellen aankomen, waaronder de kleine Skoda Epiq, een concurrent voor de Renault 5. De productie van Skoda's kleinste elektrische auto gaat echter pas in 2025 van start.

De 4,10 meter lange Skoda Epiq gaat ongeveer 25.000 euro kosten. Over de prijs van de 40 centimeter langere Elroq weten we nog helemaal niets, maar we gaan uit van bedragen rond de 35.000 euro. Over Skoda's EV-plannen na de Epiq is al meer bekend. Dan komt de eerste elektrische stationwagon van Škoda op de markt, die gezelschap krijgt van een elektrische 7-persoons SUV. Dat wordt de grootste elektrische Škoda van allemaal.