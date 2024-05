Ford maakt verlies op zijn elektrische auto's, maar hoeft niet nerveus te worden

Nieuws

Blije gezichten bij Ford: het eerste kwartaal van 2024 werd winst geboekt. Toch zijn er ook zorgen, de afdeling die zich met elekrische auto's bezighoudt blijft verlies maken. Toch tekent zich ook hier een groene waas van herstel af.



Ford heeft in het eerste kwartaal van 2024 een winst geboekt van 1,3 miljard euro. Die winst had hoger kunnen zijn, maar de elektrische divisie schrijft geen zwarte cijfers. Volgens marktanalisten verliest Ford nu circa 100.000 euro op elke elektrische auto die het verkoopt. Ford verkoopt wereldwijd drie volledig elektrische modellen: de Mustang Mach-E, de F-150 Lightning en de E-Transit.



En toch is er zowaar eens niet alleen slecht nieuws te melden rondom Ford en zijn EV's. Want de verkopen van Fords elektrische auto's stegen de eerste drie maanden van 2024 met 86 procent. Al gaat het nog steeds om kleine aantallen; in totaal wist Ford 20.223 volledig elektrische auto's te verkopen. Ter vergelijking: de Mustang Mach-E vond 9589 nieuwe eigenaren, de F-serie met verbrandingsmotor 152.943. De best draaiende divisie van Ford is Bedrijfswagens. Deze afdeling maakte 3 miljard winst.



Nieuwe Ford Explorer en Capri



Misschien kunnen we zelfs voorzichtig positief zijn over de elektrische toekomst van Ford. Ja, de vraag naar EV's neemt af, elke fabrikant worstelt ermee. Maar met de armen over elkaar gaan wachten tot de EV-trend overwaait, is geen optie. Ford heeft ruim 1,8 miljard euro geïnvesteerd in de fabriek in Keulen. Die investeringen drukken nu de winst, maar zijn wel nodig om in de toekomst een rol van betekenis te blijven spelen.



In Europa zijn we in afwachting van de op de Volkswagen ID.4 gebaseerde Explorer, die in Keulen gebouwd wordt. Naast de Explorer gaat hier een tweede elektrische model van de band rollen, de Capri. Geen sportwagen, maar een coupéachtige versie van de Explorer (een soort Volkswagen ID.5).