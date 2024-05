Zoveel kost de populairste EV van Nederland met private lease

Nieuws

De Volvo EX30 is afgelopen april vaker over de toonbank gegaan dan de Tesla Model Y. Daarmee is het de populairste EV van Nederland. Wat betaal je als je de Volvo EX30 wilt leasen via onze private lease vergelijker?

Private lease biedt de mogelijkheid om een nieuwe auto te rijden tegen een vast maandbedrag, waarbij kosten zoals afschrijving, verzekering en onderhoud zijn inbegrepen. Hierdoor voorkom je onverwachte uitgaven en hoef je alleen de brandstofkosten zelf te betalen. Dit zorgt voor een duidelijk financieel overzicht en een zorgeloze rijervaring.



Daarbij komt dat je ook met private lease kunt profiteren van de SEPP-subsidie op elektrische auto’s. De subsidie van 2950 euro wordt bij een private leasecontract per maand uitbetaald, tot een maximum van 48 maanden. Hierdoor kun je maandelijks een bedrag van 61,46 euro tegemoet zien (totaalbedrag van 2950 euro gedeeld door 48 maanden), ongeacht de looptijd van je contract.

De Volvo EX30 staat vanaf 499 euro in onze prijsvergelijker, maar door de subsidie kun je al vanaf 438 euro per maand rondrijden in de elektrische SUV. De Volvo EX30 private lease je via Auto Review.

Volvo EX30 in een notendop

Specificaties

Uitvoeringen Single Motor Single Motor Extended Range Twin Motor Performance Vermogen (pk) 272 272 428 Koppel (Nm) 343 343 543 0-100 sprint (seconden) 5,7 5,3 3,6 Aandrijving Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving Trekgewicht (kg) 1000 1600 1600 Accucapaciteit (kWh) 51 69 69 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,1 kWh/100 km 17,0 kWh/100 km 17,5 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 337 476 450 Laadvermogen (kW) 11 11 - 22 (optioneel) 22 Laadtijd (0%-100%) 6 u 11 kW: 8 u (22 kW: 4 u) 4 u Snellaadvermogen (kW) 134 153 153 Laadtijd (10%-80%) 26 min 28 min 28 min

Pluspunten



+ Herkenbaar Volvo-ontwerp

+ Snel en krachtig

+ Stil vanbinnen

+ Comfortabel en goede stoelen

Minpunten

- Niet heel zuinig: zie Volvo EX30 actieradius

- Twijfelachtige ergonomie: geen instrumentarium

- Alle functies in het touchscreen

- Beperkte beenruimte achterin

Volvo EX30 Core

De goedkoopste Volvo EX30 is de Core-uitrusting. Deze is al rijk uitgerust, je krijgt onder andere standaard:

Adaptieve cruise control

Automatische airconditioning

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

Elektrische bedienbare en verwarmbare buitenspiegels

Led-koplampen

18-inch lichtmetalen velgen

Lane departure-waarschuwing

Actieve rijbaanassistent

Traffic Jam-assist

Verkeersbordenherkenning

12,3-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Volvo EX30 private lease

De Volvo EX30 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 459,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Volvo EX30 private lease prijzen.

De Volvo EX30 private lease je via Auto Review. Is de EX30 toch niet helemaal wat je zoekt? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.