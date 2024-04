De nieuwe en goedkope Dacia Duster is vanaf nu beschikbaar voor private lease

Nieuws

Dacia staat bekend als een merk dat capabele auto’s aanbiedt tegen een scherpe prijs. Dat is met de nieuwe Dacia Duster niet anders. De SUV van het merk is via de private lease vergelijker van Auto Review al beschikbaar vanaf 444 euro!

Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn. Alleen de brandstof komt nog apart voor jouw rekening.



Dit jaar werd de Dacia Duster vernieuwd. De SUV blijft scherp geprijsd, maar heeft wel een volledig nieuwe en stoere styling gekregen. We laten je de technische specificaties van de Dacia zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Duster iets voor jou is. De Dacia Duster private lease je via Auto Review.

Dacia Duster in een notendop

Specificaties

Uitvoering TCe 130 TCe 130 4x4 Hybrid 140 Vermogen (pk) 130 130 141 Koppel (Nm) 230 230 148 Aandrijflijn (brandstof) Benzine (mild-hybride) Benzine (mild-hybride) Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,5 l/100 km (1 op 18,2) 6,0 l/100 km (1 op 16,7) 5,0 l/100 km (1 op 20) 0-100 sprint (seconden) 9,9 11,0 10,1 Bagageruimte (liter) 326 - 1609 326 - 1548 326 - 1545 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 123 135 113

Pluspunten

+ Scherpe prijs-kwaliteitsverhouding

+ Nu ook als hybride verkrijgbaar

+ 4x4: Capabele off-roader

+ Ruim interieur

Minpunten

- Hybrid: ingewikkelde en ongeraffineerde aandrijflijn van Renault

- Goedkoop materiaal interieur

- Bagageruimte niet groot voor het segment

Dacia Duster Essential

De Dacia Duster is beschikbaar in 4 uitrustingsniveaus: Essential, Expression, Extreme en Journey. Al vanaf het basismodel zit je goed bij de SUV, met onder andere standaard:

Cruisecontrol

Airconditioning

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

17-inch lichtmetalen wielen

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrisch bedienbare ramen

Start/stop-systeem

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

10,1-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

7-inch digitaal instrumentarium

Dacia Duster private lease

De Dacia Duster is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 444,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Duster private lease prijzen.

De nieuwe Dacia Duster is beschikbaar via de private lease pagina van Auto Review. Als je toch liever een andere auto wilt, kun je verder kijken op onze private lease vergelijker. Hier ontdek je een breed assortiment van auto's.