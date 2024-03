Nieuwe Ford Puma is vanaf 419 euro per maand beschikbaar voor private lease

Nieuws

De Ford Puma was een van de populairste compacte suv’s, nu is de auto ook nog eens vernieuwd. De nieuwe Puma met enkele duidelijke verbeteringen is vanaf nu beschikbaar via onze handige private lease vergelijker.

Met private lease ga je voor gemak en transparantie. Voor een vast maandbedrag geniet je van het comfort van een splinternieuwe auto, zonder onvoorziene financiële tegenvallers. In het bedrag zijn belangrijke kostenposten zoals afschrijving, belasting, verzekering, en onderhoud al meegenomen. Hierdoor hoef je je geen zorgen meer te maken over de onvermijdelijke uitgaven die bij het aanschaffen van een auto komen kijken.

De facelift van de Ford Puma biedt enkele vernieuwingen. Vooral het interieur is aangepakt: een 12 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto is tegenwoordig standaard, evenals een digitaal instrumentarium. Benieuwd geworden naar de Puma? Hieronder vind je zijn technische specificaties en de voor- en nadelen van de auto. De Ford Puma private lease je via Auto Review.

Ford Puma in een notendop

Specificaties

Vermogen (pk) 125 Koppel (Nm) 210 Aandrijflijn (brandstof) Benzine (mild-hybride) Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,4 l/100 km (1 op 19,2) 0-100 sprint (seconden) 9,8 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 121

Pluspunten

+ Typisch Ford: fijne rijeigenschappen

+ Grote bagageruimte van 456 liter (met handige Megabox)

+ Nieuw: standaard 12 inch touchscreen met Apple CarPlay/Android Auto

+ Relatief zuinig

Minpunten

- Niet heel ruim op de achterbank

- Trillingen bij laag toerental

- Alleen verkrijgbaar als mild-hybride

Ford Puma Titanium uitrusting

De basisversie van de Ford Puma heet Titanium. Deze uitvoering van de compacte suv is al rijk uitgerust met enkele vernieuwingen, je krijgt standaard:

Cruise control

Automatische airconditioning met 2 zones

Parkeersensoren achter en achteruitrijcamera

17 inch lichtmetalen velgen

LED-verlichting rondom

Megabox (80 liter) onder de laadvloer

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Sfeerverlichting

Start/stop-systeem

Verkeersbordherkenning

Lane departure-waarschuwing

12 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

12,8 inch digitaal instrumentarium

Ford Puma private lease

De Ford Puma is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 419,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Ford Puma private lease prijzen.

Je vindt de vernieuwde Ford Puma op de private lease pagina van Auto Review. Wil je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Hier ontdek je een breed assortiment aan auto's, waaronder de nieuwe elektrische Mini Cooper.