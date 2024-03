Autoverkopen februari: benzineauto's lijken nu echt op hun retour

Nieuws

In februari 2024 werden ruim 30.414 nieuwe auto's geregistreerd. Dat was een stijging van 8,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Maar wat eigenlijk het meest opvalt, is dat benzineauto's nu echt op hun retour lijken.



Volgens belangenvereniging Bovag laten de februaricijfers de hoogste stijging sinds maanden zien. De branche spreekt zelfs van een inhaalslag van de automarkt. In de eerste twee maanden van 2024 zijn nu 64.810 auto’s geregistreerd, oftewel 7 procent meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

Top 10 meest geregistreerde merken in februari 2024

Kia stond in februari bovenaan in het lijstje met favoriete merken van de Nederlandse autokoper, op forse afstand gevolgd door Toyota, dat op zijn beurt op de hielen wordt gezeten door Volvo. Verder is opvallend dat Hyundai een heel goed maand heeft gehad; daar hebben ze vast wel een biertje opengetrokken bij de vrijdagmiddagborrel.

Bij Volkswagen werd de maand daarentegen afgesloten met azijn en bitterkoekjes, want het voormalige bestsellersmerk komt niet verder dan plek 9. En dan ook nog met een minimale voorsprong op de nummer 10, Tesla.

Kia (3652) Toyota (2669) Volvo (2665) Skoda (1918) Hyundai (1885) BMW (1534) Renault (1466) Peugeot (1413) Volkswagen (1306) Tesla (1287)

Top 10 meest geregistreerde modellen in februari 2024

Volvo heeft voor dit jaar grote verwachtingen van de EX30, maar daarvan moet de verkoop nog op gang komen. In februari werden er 316 geregistreerd, maar dat leidt vooralsnog niet tot zure gezichten, want de good old XC40 doet het nog uitstekend. Hij is de onbetwiste nummer 1, waarna de tweede en derde plaats worden ingenomen door twee Koreaanse A-segmenters: de Kia Picanto en de Hyundai i10.

Overigens heeft de Picanto gezelschap van maar liefst twee merkgenoten: de Niro en de Sportage. De Ceed valt met 519 stuks net buiten de top 10. De bestverkochte Volkswagen komt hier niet eens bij in de buurt: de Golf komt niet verder dan 281 exemplaren.

Volvo XC40 (1442) Kia Picanto (963) Hyundai i10 (813) Kia Niro (695) Tesla Model 3 (671) Toyota Aygo X (656)

Skoda Octavia (641)

Kia Sportage (612) Tesla Model Y (608)

Peugeot 208 (581)



Meest geregistreerde EV-modellen in februari 2024

Het grote succes van de Volvo XC40 is bijna volledig te danken aan de elektrische versie. Gezien het lijstje met bestverkochte modellen over all, wisten we natuurlijk al dat we de Tesla Model 3 en Model Y opnieuw zouden tegenkomen.

De bestverkochte compacte en dus betaalbare EV, is de Peugeot 208. We zijn dan ook benieuwd of de betaalbare Citroën ë-C3 en de Renault 5 het wel zo goed gaan doen als hun makers verwachten. Opvallend genoeg schittert de goedkope MG4 Electric door afwezigheid in dit toplijstje.Daarvan werden er in februari maar 86 verkocht en ook de BYD Dolphin (45 stuks) is geen hardloper.

Volvo XC40 (1285) Tesla Model 3 (671) Tesla model Y (608) Kia Niro (375) Peugeot 208 (327)

Verkopen per brandstofsoort

Kijken we naar de verkoopcijfers per brandstofsoort, dan zien we dat volledig elektrische auto's de auto's die alleen op benzine rijden, hebben ingehaald. Het verschil bedraagt nog geen 40 stuks, maar toch. Sowieso is elektrificatie de norm: hybride auto's worden het best verkocht en ook plug-in hybrides gaan voortvarend.

De belangstelling voor nieuwe diesel- en lpg-auto's is in Nederland te verwaarlozen. Samen hebben deze brandstoffen een marktaandeel van slechts 1,7 procent.