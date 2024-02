Voor 100 euro per maand in een EV rijden: Frankrijk plundert subsidiepot

Nieuws

Nieuwe auto's zijn duur in aanschaf, ook als er een stekker aan zit. Frankrijk wilde met een speciaal leaseprogramma dit probleem oplossen, maar moet nu al de stekker eruit trekken door overweldigende belangstelling. Quelle surprise …

Laten we het plan van de Franse regering eerst even toelichten. Emmanuel Macron en consorten wilden Fransen met een laag inkomen (tot maximaal 15.400 euro per jaar) de kans bieden om voor de spotprijs van 100 tot 150 euro per maand een nieuwe elektrische auto te leasen. Dit contract zou 3 jaar duren, waarna de leaser de kans had om eenmalig te verlengen.

De Franse plannen waren wel chauvinistisch: mensen die gebruik maken van de regeling mogen alleen shoppen bij Franse automerken met een fabriek in Europa, of bij automerken die hun auto in Frankrijk produceren. Verder moeten aanvragers boven de 18 jaar zijn, op ten minste 15 kilometer van hun werkplek wonen en meer dan 8000 kilometer per jaar rijden voor hun werk. Als laatste voorwaarde mag de nieuwprijs van de EV niet boven de 47.000 euro uitkomen.

Stormloop Frans leaseprogramma

Hiermee hoopten de Franse wetgevers twee problemen op te lossen: betaalbaar vervoer bieden voor mensen met een kleinere beurs en meer mensen in een elektrische auto krijgen. In eerste instantie trokken ze 1,5 miljard euro uit om dit jaar 25.000 EV’s aan te kunnen bieden.

Dit werd door een stormloop van potentiële leasers al snel verdubbeld naar 50.000 auto’s, maar de aanmeldingen stopten daar niet. Nog eens 40.000 Fransen wilden gebruikmaken van de regeling, waarna de overheid besloot de aanmeldingen te stoppen. Deze 40.000 mensen grijpen dan ook mis.



