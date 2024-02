Autokopers in China: ga weg met je BYD, wij willen een Volkswagen

Nieuws

BYD wordt wereldwijd steeds groter. In het laatste kwartaal van 2023 verkocht het zelfs meer EV’s dan Tesla. Ook in eigen land is het merk populair, al zijn Chinese autokopers in januari van dit jaar meer verknocht aan Volkswagen.

Volgens een bericht van carnewschina.com verkocht het merk uit Wolfsburg vorige maand 209.476 auto’s in China, waarmee het een marktaandeel van ruim 10 procent in handen had. Hiermee versloeg Volkswagen zijn rivaal BYD voor het eerst in bijna een jaar tijd. In januari 2024 besloten 'maar' 191.122 Chinezen hun dream te builden.



De top drie werd gecompleteerd door Toyota. De Japanners verkochten 141.689 auto’s in de eerste maand van het jaar. Andere populaire merken waren het voor ons onbekende Changan (130.408 verkopen), Honda (129.638) en Geely (120.019).

In januari werden in totaal 2.035.000 auto’s verkocht in China, ruim 57 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Ter vergelijking: in Nederland gingen vorige maand 34.477 nieuwe auto’s over de toonbank. Dat scheelt een factor 59.

Autoverkopen in China januari 2024

Automerk Aantal verkopen Marktaandeel Volkswagen 209.476 10,29 % BYD 191.122 9,39 % Toyota 141.689 6,96 % Changan 130.408 6,41 % Honda 129.638 6,37 % Geely 120.019 5,90 % Totaal verkopen China 2.035.000 100 %

Onbetwiste marktleider

Hoewel BYD werd ingehaald door Volkswagen, bleef het merk op één gebied wel de onbetwiste marktleider: elektrische auto’s. De Chinezen hebben in hun thuisland op het gebied van EV’s ruim een kwart van de markt in handen met 98.423 verkopen. Op gepaste afstand volgt Tesla met 39.881 verkochte elektrische auto’s.

Wat volgt is een aantal onbekende Chinese merken, waarna we Volkswagen pas op plaats 6 terugvinden. Het is dus duidelijk dat Chinese autokopers hun Volkswagen blieven met een verbrandingsmotor. Ook opvallend: de gehele Chinese EV-markt in januari bedroeg 376.000 auto’s. Dit is slechts 18,5 procent van de hele automarkt in het land.

Autoverkopen elektrische auto’s in China januari 2024

Automerk Aantal verkopen Marktaandeel BYD 98.423 26,18 % Tesla 39.881 10,61 % Wuling 27.557 7,33 % Aion 21.115 5,62 % Changan 19.472 5,18 % Volkswagen 15.828 4,21 % Totaal EV-verkopen China 376.000 100 %

Populaire modellen

Tot slot werpen we een blik op de populaire modellen in China. Koploper is de Changan CS75 Plus - een middelgrote suv die verkrijgbaar is met benzinemotor of als plug-in hybride. Volkswagen pakt de tweede plaats met de Lavida. Dat is een compacte sedan die speciaal voor de Chinese markt is ontwikkeld en sinds 2008 bestaat. BYD volgt op plaats drie met een elektrische suv genaamd Song Plus. De Tesla Model Y vinden we pas terug op de zesde plek.

Autoverkopen populaire modellen in China januari 2024