In deze auto rijd je spotgoedkoop elektrisch vanaf 256 euro

Nieuws

De Dacia Spring is de absolute prijsvechter op het gebied van elektrische auto’s. Zijn prijs blijft een ijzersterke troef, al moet je heus wel wat concessies doen. Via de private lease vergelijker kun je al vanaf 256 euro rijden in zo’n Spring.

Je kiest voor private lease als je wilt gaan voor zekerheid en ontzorging. Vrijwel al je vaste autokosten zijn namelijk gebundeld in één maandbedrag. Hiermee zijn zaken als de afschrijving, verzekering en bovenal het onderhoud afgedekt. En wat veel mensen vergeten is dat je bij het private leasen van een elektrische auto ook nog eens kan profiteren van de SEPP-subsidie.

De subsidie van 2950 euro wordt bij een private leasecontract per maand uitbetaald, tot een maximum van 48 maanden. Hierdoor kun je maandelijks een bedrag van 61,46 tegemoet zien (totaalbedrag van € 2.950 gedeeld door 48 maanden), ongeacht de looptijd van je contract.

De Dacia Spring is vanaf 317 euro verkrijgbaar in onze private lease vergelijker, maar met de subsidie daalt dit bedrag dus naar 256 euro. Dat is een ongekende en onaangetaste prijs, die elektrisch rijden bereikbaar maakt voor een hoop mensen. Wij zetten de technische specificaties en de voor- en nadelen van de Dacia Spring voor je op een rijtje, zodat jij een goed geïnformeerde keuze kan maken.

Dacia Spring in een notendop

Specificaties

Uitvoeringen Spring Essential Spring Extreme Vermogen (pk) 44 65 Koppel (Nm) 125 113 Accucapaciteit (kWh) 27,4 27,4 Gemiddeld verbruik (WLTP) 13,9 kWh / 100 km 14,5 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 230 220 Laadvermogen (kW) 7 7 Snellaadvermogen (kW) 30 (0-80% in 56 min)

30 (0-80% in 56 min)

Pluspunten



+ Scherpe prijs

+ Hoge instap en zit

+ Wendbaar door kleine draaicirkel

Minpunten

- Kwaliteit interieur laat te wensen over

- Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig

- Kleine actieradius

Dacia Spring standaarduitrusting

De standaarduitvoering van de Dacia Spring heet ‘Essential’. Op deze uitvoering vind je standaard zaken als:

Airconditioning

LED-dagrijverlichting

Halogeen koplampen

Elektrisch raambediening voor

DAB+ Radio

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

14 inch stalen velgen

ABS

Bekleding: half stof / half kunstleer

Dacia Spring private lease

De Dacia Spring is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 317,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Spring private lease prijzen.

Je vindt de Dacia Spring op onze private lease pagina. Is dit toch niet de auto die je zoekt? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Daar vind je bijvoorbeeld ook een goed alternatief voor de Dacia Spring: de nieuwe Citroën ë-C3.