Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 4 (2024)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op autoreview.nl blikken we terug op de week waarin Renault met verrassend nieuws kwam en de SUV op twee manieren in slecht daglicht kwam te staan. Goed en slecht nieuws, top en flop.



Top - Wat een gave Toyota

Sumoworstelaars zien er met Europese blik misschien lachwekkend uit, in Japan zijn het helden. Er is zelfs een speciale open Toyota Century ontwikkeld voor deze schaars geklede zwaargewichten. En dat zegt iets, want de Century heeft in Japan bijna een Rolls-Royce-status. In deze open sumo-Century kunnen kampioenen door het volk worden toegejuicht. Speciaal voor de worstelaars voerde Toyota tal van modificaties door.



Top - Er komt een volledig nieuwe Renault Clio

Door strenge Euro 7-uitstootregels was het voortbestaan van de Renault Clio niet zeker. Maar die regels zijn versoepeld en nu gaat Renault zelfs een nieuwe Clio ontwikkelen! Met benzinemotor en niet elektrisch. Wat is er gebeurd op de Franse burelen?



Top - De nieuwe Porsche Macan is elektrisch

Kijk je op het nippertje nog even in de prijslijst van de verdwijnende Porsche Macan, dan zie je een basisprijs staan van 125.700 euro. Maar de nieuwe Macan is elektrisch en dus komt er geen CO2 uit de uitlaat. Daardoor werd de Macan 37.000 euro goedkoper dan zijn voorganger.



Flop - CO2-uitstoot Europese auto’s daalt niet

Als de EU niet ingrijpt, worden de doelen voor CO2-reductie in personenauto’s niet gehaald. Motoren werden weliswaar zuiniger, maar tegelijk ook krachtiger. Verder werden de auto’s alleen maar groter en zwaarder en bleek het praktijkverbruik van plug-in hybrides veel te hoog. Het wordt nog ingewikkelder, want er is volgens de Europese Rekenkamer geen eenvoudige oplossing voor vergroening.



Flop - Auto’s zijn te breed

Hoe krijg je een auto uit 2024 in een parkeergarage uit de jaren zeventig? Het is niet het begin van een mop, maar van een serieus probleem. De infrastructuur van steden is niet op de brede en hoge auto’s berekend die iedereen tegenwoordig koopt, bovendien lopen voetgangers en fietsers meer gevaar.



Flop - Oude Toyota-baas gelooft niet in stekkers



We kunnen een blad vullen met tegengestelde meningen over elektrische auto's. De racende oud-CEO van Toyota, Akio Toyoda, denkt dat in het gunstigste geval 30 procent van alle Toyota's ooit elektrisch is. Dat is nogal een boude stelling. Is hij de mopperende Johan Derksen van het merk of blijkt hij visionair?